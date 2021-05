Doppelpass (Sport 1): Schalke-Statement lässt aufhorchen – „setzt Kräfte frei“

Der FC Schalke 04 ist doch noch in der Lage zu gewinnen – und spielt nun eine entscheidende Rolle im Abstiegskampf. Das „Endspiel“ des 1. FC Köln gegen den S04 – es war ein zentrales Thema beim Doppelpass (Sport 1).

Nach Wochen und Monaten der Schalke-Schelte zeigten sich gleich mehrere Experten im Doppelpass (Sport 1) begeistert vom Auftritt der Königsblauen gegen Eintracht Frankfurt (4:3).

Doppelpass (Sport 1): Experte prognostiziert Schwierigkeiten für den FC

Nicht nur der Sieg, sondern der gesamte Auftritt und die Spielweise war eine 180-Grad-Wende zu den gelähmten und blutleeren Spielen des ganzen Jahres.

Und so steht für den 1. FC Köln nun womöglich eine besonders schwere Aufgabe an. Die Kölner haben unter den verbliebenen Abstiegskandidaten die schlechteste Ausgangslage, müssen Schalke besiegen und auf Punktverluste von Bremen (gegen Gladbach) und Bielefeld (in Stuttgart) hoffen.

Stefan Effenberg mit klarer Kante im Sport1-Doppelpass. Foto: IMAGO / MaBoSport

Doch allein der Dreier gegen den S04 ist in den Augen von Sport1-Doppelpass-Experte Stefan Effenberg eine nicht zu unterschätzende Aufgabe.

Doppelpass-Experte Effenberg: „Schalke hat mir richtig gut gefallen“

„Das wird ein echt schweres Spiel für Köln“, sagt der Ex-Nationalspieler. „Schalke hat mir richtig gut gefallen und den Frankfurtern vier Dinger eingeschenkt.“

--------------------------------

Mehr aktuelle Schalke-News:

FC Schalke 04 gibt Entwarnung – diese Befürchtung wurde nicht bestätigt

FC Schalke 04: Detail regt S04-Fans fürchterlich auf – „Ach du Sch***!“

FC Schalke 04 feiert den Sieg – doch DAS sorgt für noch mehr Freude

--------------------------------

Womöglich hat dieser Sieg im Versöhnungs-Heimabschied nun auch einen Effekt auf das vorerst letzte Bundesliga-Spiel vor dem bitteren Abstieg. Effenberg: „Die Spieler hatten Tränen in den Augen. Weil sie ein Spiel gewonnen haben. Sowas kann auch Kräfte freisetzen.“

Gegen Frankfurt konnte Schalke jubeln. Foto: imago images/Revierfoto

Nicht konkurrenzfähig präsentierte sich der FC Schalke 04 praktisch über die ganze Saison. Im Doppelpass (Sport 1) sind sich mehrere Experten aber sicher: Das S04-Gesicht gegen Frankfurt könnte Köln im Abstiegs-Endspiel vor große Schwierigkeiten stellen.

FC Schalke mit Problemen bei der Zweitliga-Planung

Der FC Schalke 04 braucht Geld, um den Kader für die anstehende Zweitliga-Saison zu rüsten. Doch nun gibt es ein Problem. Eine festeingeplante Einnahme ist ins Wanken geraten.

Beim Doppelpass (Sport 1) wurde über Schalkes Rolle bei den Abstiegs-Endspielen gesprochen. Foto: dpa

Gleichzeitig sind auf Schalke nun endgültig alle Fans heiß auf Serdar Dursun. Der Darmstadt-Stürmer hat am vorletzten Spieltag mit einer Mega-Show auch den letzten S04-Kritiker von sich überzeugt. Anschließend gab es Tränen – hier die Einzelheiten >>

Bittere Nachrichten für Schalker Ex-Talent

Bittere Nachrichten gab es für den ehemaligen Nachwuchsstar des FC Schalke 04, Nick Taitague. Der 22-Jährige muss seine Karriere wegen einer Verletzung beenden. Viele Schalke-Profis sprechen ihr Mitleid aus.