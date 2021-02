Doppelpass (Sport 1): Unter Dauer-Beschuss! S04-Boss Jochen Schneider platzt der Kragen – „Ihr habt es nicht kapiert“

Am Sonntag war Jochen Schneider zu Gast im Doppelpass bei „Sport 1“. Klar, dass es dabei auch um die scheinbar aussichtslose Situation des FC Schalke 04 und die Zukunft des Sportvorstandes ging.

Mit fortschreitendem Verlauf des Doppelpasses‘ wurde die Kritik der versammelten Experten an Schneider immer derber, bis diesem endgültig der Kragen platzte und er zum Rundumschlag ausholte.

Doppelpass (Sport 1): Experten diskutieren Schuldfrage auf Schalke

Von Anfang an schien klar, dass es für Schneider kein angenehmer Vormittag in der Doppelpass-Talkrunde werden würde. Nachdem auch gegen Bremen kein Sieg gelang, rückt der Klassenerhalt in immer größere Ferne.

Diskutierte wurde dabei vor allem auch die Frage, warum Schalke nach einer eigentlich guten Halbzeit und der Führung zur Pause mal wieder einbrach und am Ende sogar Glück hatte, dass das 2:1 für Bremen zurückgenommen wurde.

Die Gäste im Doppelpass:

Jochen Schneider

Alfred Draxler

Stefan Effenberg

Patrick Berger

Dirk Adam

Während Experte Stefan Effenberg die Mannschaft in die Pflicht nahm, sah Bild-Reporter Alfred Draxler vor allem Trainer Christian Gross in der Schuld, der mit seinen Wechseln und seinen Vorgaben die Mannschaft verunsichert habe.

Auch Schneider bekommt sein Fett weg und muss sich von der Runde einiges anhören. Als Draxler ihn darauf anspricht, dass seine Zeit auf Schalke bei einem Abstieg bereits gezählt sei und der Verein nach einem Nachfolger suche, reagiert er entrüstet.

„In Summe ist das alles nicht ganz richtig“, betont Schneider. Den Sportdirektor suche er gemeinsam mit dem Aufsichtsrat. Auch sein Ende sei noch nicht besiegelt, jedoch stellt Schneider klar, dass er bereit sei, sein Amt zur Verfügung zu stellen, sollte man ihn darum bitten.

Doppelpass (Sport 1): Schneider platzt der Kragen

Als es dann um die mögliche Planung für die zweite Liga geht, hat der 50-Jährige endgültig genug. „Sport 1“-Chefreporter Patrick Berger will wissen, welche Verträge im Falle eines Abstiegs gültig sein. Dabei beruft er sich auf die im vergangenen Sommer angekündigte Transparenz und der Pflicht Schneiders gegenüber den Fans, ihnen mitzuteilen wie es weiter geht.

„Herr Berger, ganz ehrlich, das ist albern“, reagiert Schneider entrüstet. „Wenn das Wort Transparenz in den Kontext gestellt wird, ‚Sagt mal was in den Verträgen steht‘, dann sage ich, ihr habt es nicht kapiert“, poltert Schneider drauf los.

In der Folge ist der Sport-Vorstand fast gar nicht mehr zu beruhigen:„Wenn ihr das unter Transparenz versteht, dann reden wir unterschiedliche Sprachen.“ Und auch an Draxler verteilt er noch eine Spitze.

Schalke-Vorstand poltert

„Man ist es über all die Jahre gewohnt, dass bei Schalke viel rauskommt. Da sage ich: Chapeu Bild-Zeitung! Aber wenn es Dinge gibt, die Schalke 04 schaden, dann gebe ich die nicht heraus“, donnert er.

Nur das Eingreifen von Moderator Thomas Helmer und eine anschließende Werbepause, sorgen für Beruhigung bei allen Beteiligten. Schneiders Doppelpass-Reaktion zeigt: Auf Schalke liegen die Nerven blank.

Brutales Programm in den nächsten Wochen

Viele bezweifeln, dass sich die sportlich nahezu aussichtslose Situation in den nächsten Wochen verbessern wird. Nachdem auch in Bremen kein Sieg heraussprang, warten nach dem Pokal-Spiel in Wolfsburg auch in der Bundesliga mit Leipzig, Union Berlin und Borussia Dortmund drei knallharte Gegner auf den S04. Hier mehr >> (mh)