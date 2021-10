Tedesco im Gespräch – aber schnappt ausgerechnet ER dem Ex-Schalke-Trainer den Posten weg?

Kehrt Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco in die Bundesliga zurück?

Nach neun Spielen ist es passiert! Die Bundesliga hat ihre erste Trainerentlassung. Der VfL Wolfsburg hat seinen Mark van Bommel rausgeworfen.

Einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe werden bereits mögliche Nachfolger gehandelt. Einer von ihnen ist der ehemalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco. Kehrt der Ex-Schalker in die Bundesliga zurück?

Bekommt Ex-Schalke-Coach Tedesco ein Angebot aus Wolfsburg?

Acht Pflichtspiele in Serie ohne Sieg waren am Ende zu viel. Obwohl die Wölfe erfolgreich in die Saison gestartet waren, war den Bossen des VfL die jüngste Durststrecke zu lang. Sie entließen van Bommel, der erst Anfang Juli zum Cheftrainer ernannt worden war.

Interimsmäßig wird sein bisheriger Co-Trainer Michael Frontzeck die Leitung der Mannschaft übernehmen. Doch im Hintergrund läuft bereits die Suche nach einem neuen Übungsleiter.

Gleich mehrere Namen befinden sich in der Verlosung. Zu ihnen gehört auch Tedesco. Der 36-Jährige, der von 2017 bis 2019 den FC Schalke 04 trainierte und unter anderem Vize-Meister wurde, ist derzeit vereinslos.

Das ist Domenico Tedesco

Domenico Tedesco wurde am 12.09.1985 in Rossano (Süditalien) geboren

Er trainierte zwischen 2008 bis 2015 verschiedene Jugendteams beim VfB Stuttgart, von 2015 bis 2017 betreute er die U19 der TSG Hoffenheim.

Seinen ersten Posten im Profi-Fußball übernahm Tedesco Im März 2017. Er sicherte den abstiegsbedrohten Zweitligisten Erzgebirge Aue den Klassenerhalt.

Im Sommer 2017 folgte sein Wechsel zum FC Schalke. Dort feierte er gleich in seiner ersten Saison die Vizemeisterschaft.

In der Rückrunde einer verkorksten zweiten Saison wurde Tedesco im März 2019 auf Schalke von seinen Aufgaben entbunden.

Von Oktober 2019 bis Mai 2021 trainierte er den russischen Traditionsklub Spartak Moskau und feierte auch dort die Vizemeisterschaft.

Zuletzt coachte er Spartak Moskau, verließ den Klub zur Sommerpause allerdings auf eigenen Wunsch. Seitdem ist es ruhig um den Deutsch-Italiener geworden.

Während sich viele Schalke-Fans noch immer seine Rückkehr nach Gelsenkirchen wünschen, war er zuletzt lediglich mit Lok Moskau und Standard Lüttich in Verbindung gebracht worden (Hier alle Infos >>>). Nun könnte plötzlich seine Rückkehr in die Bundesliga bevorstehen.

Gegen SIE muss sich Tedesco durchsetzen

Jedoch scheint es um den Posten beim VfL Wolfsburg einen Kampf zu geben. Neben Tedesco soll sich ausgerechnet Ex-BVB Coach Edin Terzic ein heißer Kandidat sein. Nachdem dieser mit dem S04-Rivalen den DFB-Pokal gewonnen hatte, wurde er dort zum Technischen Direktor ernannt.

Weitere Kandidaten sollen Ole Werner (ehemals Holstein Kiel) und Florian Kohfeldt (ehemals Werder Bremen) sein. (mh)