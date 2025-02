Darmstadt – Schalke: Fans trifft der Schlag! DFB-Entscheidung lässt sie toben

Aus 3:0 wurde am Ende ein 3:5! An das Hinspiel in der Veltins-Arena wird sich der FC Schalke 04 ungern zurückerinnern. Der SV Darmstadt hingegen schon. Schließlich schafften die Lilien damals eine irre Aufholjagd.

Nun treffen beide Teams am Sonntag (23. Februar, 13.30 Uhr) am Böllenfalltor in Darmstadt wieder aufeinander. Schon vor Anpfiff sorgt der DFB mit einer Schiedsrichter-Entscheidung für Fassungslosigkeit bei den Fans des FC Schalke 04.

Darmstadt – Schalke: DFB-Entscheidung lässt Fans ausrasten

Es war die bisher größte Aufregerszene in dieser Saison beim FC Schalke 04: Bei der bitteren 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg flog Ron Schallenberg mit gelb-rot vom Platz. Über die Fehlentscheidung von Schiedsrichter Nicolas Winter tobten die S04-Spieler, Verantwortlichen und die Fans. Und sie alle dürften nicht zufrieden sein, wer gegen Darmstadt die Partie leiten wird.

Es ist nämlich erneut Winter. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor dem Spieltag verkündet. Viele Anhänger hatten vermutet, dass der Unparteiische nach diesem heftigen Fehler vom Saisonbeginn je wieder eine Begegnung der Knappen leiten wird. Doch Winter war bereits bei der 0:1-Niederlage der VAR im Kölner Keller und wird jetzt wieder auf dem Platz stehen.

Viele Blicke werden am Samstag in Darmstadt daher auf ihn gerichtet sein. Von der Entscheidung, dass er der Schiri der Partie ist, sind viele Fans in den sozialen Netzwerken jedenfalls ganz und gar nicht begeistert.

„Das darf nicht wahr sein“

„Sehe ich das richtig? Das darf doch nicht wahr sein. Wieso darf der bitte wieder ein Spiel von uns pfeifen?“, „Nach dem Nürnberg-Spiel wieder unser Schiri? Ich verstehe das einfach nicht“ und „Ich habe jetzt schon kein Bock, wenn ich diesen Namen sehe“, heißt es unter anderem von den Schalke-Fans vor der Partie in Darmstadt.

Winters beiden Assistenten werden Patrick Kessel und Roman Potemkin sein. Die vierte Offizielle ist Fabienne Michel. Der VAR für das Duell am Böllenfalltor wird Robert Hartmann sein.