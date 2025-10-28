Vor Pokalkracher: Muslic lässt wichtige Frage für Darmstadt – Schalke offen

Spiel Nummer eins ging an die Knappen, doch wie geht Spiel Nummer zwei aus? Nach dem 1:0-Sieg des FC Schalke 04 müssen Miron Muslic und sein Team am Mittwoch (29. Oktober, 20.45 Uhr) nun nach Hessen. Das Pokalspiel Darmstadt – Schalke wird den Teilnehmer der nächsten DFB-Pokalrunde ermitteln.

Mit fünf Pflichtspielsiegen im Rücken reisen die Knappen mit breiter Brust zu den Lilien. Mit Blick auf das Personal wird sich auf beiden Seiten einiges tun. Dabei hat Muslic sich vor dem Duell Darmstadt – Schalke nicht in die Karten schauen lassen.

Wer steht bei Darmstadt – Schalke im Tor?

Christian Gomis fällt aus, Peter Remmert ist wieder dabei. Das sind die beiden wichtigsten Nachrichten für das Spiel in Darmstadt. Bei den Hessen wird Top-Torjäger Isac Lidberg wieder mit von der Partie sein – auf Schalke musste er aufgrund einer Krankheit kurzfristig passen.

Doch vor allem bei Königsblau könnte es auf der ein oder anderen Position noch eine kleine Rotation geben. So stellt sich in erster Linie die Frage, wer in Darmstadt das Tor der Knappen hüten wird. Bleibt Stammkeeper Loris Karius, der sich in einer bestechenden Form befindet, im Kasten? Oder bekommt Justin Heekeren mal wieder die Chance, sich zu beweisen?

In der ersten Pokalrunde war es Heekeren, der den Kasten beim knappen 1:0-Sieg in Leipzig sauber hielt. Damals betonte Muslic, dass er sich das redlich verdient hätte. Doch wie sieht es in der zweiten Runde aus? Diese Frage ließ der S04-Coach noch offen.

Schwere Entscheidung für Muslic

„Wir bewerten jedes Spiel einzeln, haben keine Meisterschafts- und keine Pokalaufstellung“, so Muslic. „Wir brauchen die Stabilität, dann sind wir in der Lage, auch auswärts gegen Darmstadt zu performen“, erklärte er weiter. Die Aussagen deuten darauf hin, dass er defensiv alles zusammen hält. Mit nur einem Gegentor aus den letzten fünf Pflichtspielen hätte er dazu auch allen Grund.

Und doch wäre es auch Muslic-like, wenn er Heekeren wieder das Vertrauen schenkt und bei dem Spiel Darmstadt – Schalke auf die Nummer zwei setzt. Bis dato hat er jedenfalls mit fast allen Entscheidung ein glückliches Händchen bewiesen. Das wird er auch brauchen, schließlich dürfte Spiel zwei zwischen dem SVD und So4 ein ganz anderes Duell werden.