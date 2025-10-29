Gespenstische Stille bei Darmstadt – Schalke – Notfall lässt Stadion verstummen

Alles war angerichtet für einen hochkarätigen Fußballabend. Flutlicht, DFB-Pokal, zwei Spitzenteams der 2. Liga, die erst wenige Tage zuvor aufeinandergetroffen waren. Darmstadt gegen Schalke versprach jede Menge Spannung.

Doch schon kurz nach Anpfiff wunderte sich der ein oder andere TV-Zuschauer über eine beinahe gespenstische Stille im Stadion. Ein medizinischer Notfall überschattete die Anfangsphase von Darmstadt – Schalke. Ein Fan kämpfte um sein Leben.

Darmstadt – Schalke: Fans schweigen

Dabei hatte der Abend am Böllenfalltor so stimmungsvoll begonnen. Die Heimfans hatten beim Einlauf der Mannschaften eine kleine Choreo als Unterstützung für die eigenen Spieler vorbereitet. Auf der Gegenseite brannten die Knappen-Anhänger einen kleineren Vorrat an pyrotechnischen Gegenständen ab.

Doch schnell legte sich die lautstarke Stimmung im Stadion. Die Ultras auf beiden Seiten rollten sämtliche Fahnen ein, verzichteten bei Darmstadt gegen Schalke auf lautstarke Schlachtrufe. Den tragischen Grund bestätigten die Knappen kurz darauf auf der Plattform „X„: „Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne ist der Support aktuell eingestellt. Wir wünschen alles Gute!“

Reanimation während des Spiels

Wie der „Sky“-Kommentator während der Live-Übertragung berichtete, musste auf der Tribüne eine Reanimation durchgeführt werden. Nach etwas über 13 Minuten hallte dann der Applaus der knapp 17.000 Zuschauer durchs Stadion, als der betroffene Fan aus dem Innenraum des Stadions gebracht werden konnte.

Erst in der 38. Minute gab es im Stadion die Durchsage, dass der Fan, der um sein Leben kämpfe, mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden wäre. In der Folge wurden alle Fans dazu aufgerufen, den Rest der Partie auch und vor allem für die betroffene Person zu singen.