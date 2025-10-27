Vor Darmstadt gegen Schalke: DFB gibt Entscheidung offiziell bekannt

Für den SV Darmstadt und den FC Schalke 04 bleibt nach dem Wochenende nicht viel Zeit, um das Ligaspiel zu verdauen. Bereits am kommenden Mittwoch (20:45 Uhr) treffen die beiden Teams im DFB-Pokal erneut aufeinander.

Während der FC Schalke die Darmstädter in der Liga mit 1:0 schlagen konnte, treffen beide Teams im DFB-Pokal unter anderen Vorzeichen aufeinander. Hier stehen beide Mannschaften wieder bei null. Fußball-Fans erwartet eine spannende Partie zwischen den Zweitligisten. Nun hat der DFB auch offiziell bekannt gegeben, welcher Schiedsrichter das Spiel pfeifen wird.

Darmstadt und Schalke treffen schon wieder aufeinander

Erst am vergangenen Freitag standen sich Darmstadt und Schalke in der 2. Bundesliga gegenüber. Moussa Sylla brachte S04 früh in Führung und die Lilien fanden darauf keine Antwort mehr. Das hart umkämpfte Spiel endete mit einem verdienten 1:0 für die Königsblauen. Über die gesamten 90 Minuten war der Sieg der Schalker kaum gefährdet – die Darmstädter strahlten offensiv einfach zu wenig Gefahr aus.

Doch der DFB-Pokal ist ein Wettbewerb mit eigenen Gesetzen. Hier gibt es nur zwei Optionen: weiterkommen oder ausscheiden. Die Anspannung vor dem Duell zwischen Darmstadt und Schalke ist entsprechend hoch. Jetzt steht fest: Der DFB hat Felix Bickel als Schiedsrichter für diese wichtige Partie bestimmt. Für den 29-Jährigen wird es ein ganz besonderer Abend.

Schiedsrichter-Debüt in entscheidender Partie

Bickel gibt am Mittwochabend sein Debüt im DFB-Pokal. Noch nie zuvor hat der junge Unparteiische ein Pokalspiel geleitet – eine neue und große Aufgabe für den Schiedsrichter. Mit dem FC Schalke hat er jedoch bereits Erfahrung, denn er pfiff das Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Königsblau. Die Schalker gewannen dieses Match damals souverän mit 2:0.

Für Darmstadt ist Bickel dagegen ein unbeschriebenes Blatt. Der 29-Jährige hatte noch nie die Gelegenheit, die Spiele der Lilien zu leiten. Trainer Florian Kohfeldt und sein Team können daher auf keine persönliche Statistik zurückblicken.

Eines bleibt jedoch klar: Im Fokus werden am Mittwochabend die Spieler beider Teams stehen – mit der Hoffnung, dass nach Abpfiff keine großen Diskussionen um den Unparteiischen aufkommen.