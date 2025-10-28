Trainer verkündet es vor Darmstadt – Schalke! Das hört S04 gar nicht gerne

Die Fans von Darmstadt 98 hoffen auf einen besonderen Pokalabend. Fünf Tage nach der engen 0:1-Liganiederlage gegen Schalke 04 bietet sich den „Lilien“ die Chance zur Revanche. Trainer Florian Kohfeldt brennt auf den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. „Ich bin sehr stark verliebt in diesen Wettbewerb“, gesteht der 43-Jährige vor dem Match am Mittwochabend (20.45 Uhr, Sky). Die Mannschaft sei hoch motiviert und voller Vorfreude. „Wir wollen mit viel Energie gemeinsam mit unseren Fans einen richtig geilen Pokalfight abliefern“, kündigt Kohfeldt an.

Darmstadt – Schalke: Pokalfight steht bevor

Das Duell gegen den Traditionsverein aus Gelsenkirchen hat für Darmstadt eine spezielle Bedeutung. „Es ist nach einiger Zeit mal wieder ein Pokal-Heimspiel für die Lilien – dazu um 20.45 Uhr gegen einen absoluten Traditionsverein“, sagt Kohfeldt. Die Chancen schätzt er ausgeglichen ein: „Das hat schon das Ligaspiel gezeigt. Daher sind ganz viele Zutaten für eine coole Pokalnacht vorhanden.“ Vor heimischer Kulisse will sein Team nicht nur dagegenhalten, sondern mutiger auftreten. „Wir müssen uns mit dem Ball mehr trauen“, fordert der Coach.

Schalke-Schreck ist wieder da

Die „Knappen“ reisen mit reichlich Selbstbewusstsein an. Fünf Siege in Serie katapultierten Schalke zuletzt an die Spitze der 2. Bundesliga. Doch Kohfeldts Elf will den Lauf der Gelsenkirchener beenden – und hat dafür seine Allzweckwaffe wieder zur Verfügung. Denn beim Ligaspiel fehlte Stürmer Isaac Lidberg angeschlagen. Vergangene Saison hatte er die Knappen mit insgesamt fünf Toren gleich zweimal im Alleingang abgeschossen (hier mehr dazu erfahren). Auf den Schweden muss S04 also besonders aufpassen. Und mit Kai Klefisch steht ein weiterer potenzieller Stammspieler wieder zur Verfügung.

Im DFB-Pokal trafen Darmstadt und Schalke bislang zweimal direkt aufeinander. 2001 und 2013 triumphierte jeweils das Team aus Gelsenkirchen. Der Trainer der „Lilien“ hat jedoch klare Ziele: „Der Pokal ist einfach ein geiler Wettbewerb. Und wir wollen weiterkommen.“ Können die Darmstädter den Bann brechen, reiht sich die Partie in eine lange Tradition von unvergesslichen Pokalnächten ein. Die Fans jedenfalls sind bereit.