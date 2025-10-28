BVB-Alarm auf Schalke! Wildern die Dortmunder beim Rivalen?

Es ist eine der größten Rivalitäten im deutschen Fußball. Der BVB und der FC Schalke lieferten sich Jahr für Jahr das Revierderby in der Bundesliga – und ganz Fußball-Deutschland hielt den Atem an. Doch seit Schalkes sportlichem Abstieg in die zweite Liga warten Fußballfans sehnsüchtig auf dieses Duell.

Doch was auf dem Platz derzeit nicht stattfinden kann, deutet sich jetzt möglicherweise auf dem Transfermarkt an. Angeblich hat der BVB großes Interesse an einem Schalke-Star. Könnte es tatsächlich zum spektakulären Wechsel der Vereinsfarben im Ruhrgebiet kommen?

BVB schielt auf Schalkes El-Faouzi

Sportlich ist der FC Schalke wieder auf dem besten Weg, schon bald auf den BVB zu treffen. Nach zehn Zweitligaspielen steht Königsblau auf dem ersten Platz. Das verdanken sie unter anderem einem ihrer Neuzugänge: Soufiane El-Faouzi. Der neue Mittelfeldmotor des FC Schalke wechselte zu Beginn der Saison für gerade einmal 200.000 Euro von Alemannia Aachen zu S04 – und schlug sofort ein. El-Faouzi überzeugt insbesondere durch seine Intensität. Im Schnitt läuft er 12,5 Kilometer pro Spiel – der zweitbeste Wert der Liga.

Fußballerische Qualität hat er außerdem allemal. Der 23-Jährige steht bereits bei drei Vorlagen im Schalke-Trikot. Kein Wunder, dass der S04-Star jetzt schon heißbegehrt ist – und das ausgerechnet auch beim BVB.

S04 in optimaler Verhandlungsposition

Sein Berater Tim Jerat von der Agentur „feel soccer“ verriet zuletzt bei „Sky“, dass sein Schützling heiß begehrt sei: „Im Moment gibt es tatsächlich viele Anfragen von Vereinen, die an Soufiane interessiert sind.“ Wie der Pay-TV-Sender berichtet, soll einer dieser Interessenten der BVB sein. Auf Vereinsnamen wollte Jerat allerdings nicht näher eingehen, machte aber eine wichtige Andeutung, die nicht gerade auf den BVB hindeutet: „Wir kommentieren grundsätzlich keine Vereinsnamen. Was man auf jeden Fall sagen kann: Soufiane würde nichts machen, was sich für einen Schalker nicht richtig anfühlt. Er fühlt sich auf Schalke total wohl – und ist gerade erst gekommen.“

Mit diesen Aussagen erobert El-Faouzi die Herzen der Schalke-Fans einmal mehr. Die S04-Anhänger können außerdem durchatmen. Laut „Sky“ hat El-Faouzi bei Königsblau keine Ausstiegsklausel. Möchten Vereine – unter anderem der BVB – den Schalke-Star verpflichten, müssten sie also in intensive Verhandlungen mit den Königsblauen gehen. Schalke scheint sich daher in einer optimalen Verhandlungsposition zu befinden.