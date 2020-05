BVB – Schalke: DIESER Aufruf macht der Bundesliga Angst

Nach zweimonatiger Corona-Pause rollt in der Bundesliga am Samstag endlich wieder der Ball. Zum Auftakt gibt es den Derby-Kracher zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Ein Aufruf in den sozialen Netzwerken lässt manchen Fan in Angst erstarren: Kommt es zum Super-GAU für die Liga?

Zwei zentrale Sorgen treiben BVB, Schalke und die ganze Bundesliga vor dem Re-Start um. Zum einen befürchten Liga, Vereine und Fans, dass Spieler sich wie in den Fällen beim 1. FC Köln oder Dynamo Dresden infizieren und anschließend ganze Mannschaften in Quarantäne müssen. Das könnte den ohnehin schon auf Kante genähten Spielplan ins ganz große Chaos stürzen.

BVB - Schalke: Das Geister-Derby

Zum anderen haben die Verantwortlichen große Angst vor Fan-Ansammlungen vor den Stadien, wie es sie unmittelbar vor der Corona-Pause beim Geisterspiel zwischen Gladbach und Köln oder Paris Saint-Germain und dem BVB gegeben hatte. Sollten derartige Versammlungen Überhand annehmen, droht der Bundesliga der Abbruch (>> hier alle Infos dazu).

Speziell bei brisanten Spielen wie eben dem Derby zwischen Dortmund und Schalke befürchten Liga und Polizei, dass Fans sich vor dem Stadion treffen könnten. In den vergangenen Tagen machte in den sozialen Netzwerken ein Aufruf die Runde – und belegt, warum die Befürchtungen berechtigt sind.

Tweet verärgert Fans

Bei Twitter schrieb ein BVB-Fan: „In der kommenden Woche steigt in unserem geliebten Westfalenstadion das Derby. Auch wenn wir nicht ins Stadion dürfen – lasst uns alle zahlreich vor dem Stadion unsere Mannschaft unterstützen. Gerade aktuell ist Fan-Support wichtig. Zusammen zur Meisterschaft!“

Die Schalker Fan-Seite „Susanne Blondundblau auf Schalke“ hatte den Beitrag geteilt, und prompt hagelte es in der Fanszene wütende Kommentare. Die Fans waren nach dem hirnlosen Beitrag des BVB-Anhängers außer sich.

Urheber löschte Tweet wieder

„Es gibt manche, die drehen bei Tetris auch das Quadrat“, schimpfte eine Nutzerin, und eine andere Schalke-Anhängerin meinte: „Und hier wieder der Beweis, dass Corona bei vielen Menschen nicht die Lunge angreift, sondern das Hirn.“

Der Urheber des umstrittenen Aufrufs löschte seinen Tweet wenig später – womöglich aufgrund des gewaltigen Shitstorms. Ob er mit seiner schwachsinnigen Idee alleine dasteht? Am Samstag werden wir es sehen. (dhe)