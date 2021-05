1. FC Köln – FC Schalke 04: Ausschreitungen am Stadion! Polizisten, Fans und Journalist verletzt

Der 1. FC Köln musste am 34. Spieltag gegen den FC Schalke 04 alles daran setzen, den Abstieg zu verhindern. Und das sollte ihnen gelingen: Innenverteidiger Sebastian Bournauw erzielte in der 86. Minute per Kopf das erlösende Tor zum 1:0-Endstand (>> hier gibt's die ganze Partie zum Nachlesen).

Wie angespannt die Stimmung auch bei den Fans während der Partie war, zeigte sich vor dem Stadion. Schon während der ersten Halbzeit zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln kam es dort zu Ausschreitungen. Nach dem Abpfiff gingen die Krawalle weiter.

1. FC Köln – FC Schalke 04: Angeheizte Stimmung vor dem Stadion

Bereits im Vorfeld der Partie Schalke gegen Köln hatte sich die Polizei auf mögliche Ausschreitungen vorbereitet. Mehrere Einsatzbusse sowie Beamte in voller Montur positionierten sich vor dem Rheinenergiestadion im Kölner Stadtteil Müngersdorf.

1. FC Köln – FC Schalke 04: Vor dem Rheinenergiestadion ist es zu ersten Festnahmen gekommen. Foto: IMAGO / Poolfoto

Im Laufe der ersten Halbzeit mussten die Polizisten dann auch durchgreifen. Viele FC-Fans hielten sich nicht an Abstände und trugen kaum Masken.

Außerdem wurde immer wieder Pyrotechnik gezündet. Aus diesem Grund nahm die Polizei erste Kölner Anhänger fest.

1. FC Köln – FC Schalke 04: Erste Festnahmen

In der 71. Minute erzielte Sebastian Andersson den vermeintlichen Führungstreffer der Kölner. Entsprechend groß war die Freude bei den Fans vor dem Stadion.

Vorm Stadion flippen die Fans nach dem Führungstreffer für den 1.FC #Köln komplett aus #KOES04 pic.twitter.com/GTYNofa8G5 — Frank Schneider (@chefreporterNRW) May 22, 2021

Doch wenige Minuten später wurde der Treffer durch Schiedsrichter Daniel Siebert – nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter – zurückgenommen. Schnell machte sich Frust bei den Anhängern breit. „Polenböller fliegen“, berichtete Journalist Frank Schneider auf Twitter.

1. FC Köln – FC Schalke 04: Massive Ausschreitungen

Gegen Ende des Spiels zündete laut Mitteilung eine Gruppe von mehreren hundert Personen Pyrotechnik und schirmte sich gegenseitig mit ihren Körpern ab. Nachdem sie Hinweise, dies zu unterlassen und den Abstand einzuhalten, ignoriert hätten, habe die Polizei die Gruppe auf die nahe liegende Jahnwiese abgedrängt.

Nach dem jetzt gültigen Führungstreffer für den 1.FC #Köln Pyro und Flaschenwürfe, Polizei will jetzt Fahrbahn räumen #KOES04 pic.twitter.com/xdKmVFE9W5 — Frank Schneider (@chefreporterNRW) May 22, 2021

„Mit Beginn der Räumung warfen Randalierer aus der Menge heraus mit Glasflaschen und Knallkörpern auf die Beamten“, hieß es in der Mitteilung. Und weiter: „Die Auswertung der Videoaufnahmen und Zeugenaussagen hinsichtlich konkreter Tathandlungen dauert an.“

1. FC Köln – FC Schalke 04: Fans, Polizisten und ein Journalist verletzt

Wie die Polizei mitteilte, erlitten bei dem Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans Beteiligte beider Lager Platzwunden, Schnittverletzungen und Knalltraumata.

Ein Mitarbeiter des WDR sei durch Schläge und Tritte von einem Angreifer verletzt worden, weitere Journalisten hätten von „gezielten Pöbeleien und Einschüchterungsversuchen“ berichtet.

Die Polizei setzte 24 Randalierer fest und brachte sieben von ihnen ins Polizeigewahrsam. Gegen sie alle werde nun wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

1. FC Köln – FC Schalke 04: Pyrotechnik beim Eintreffen der Mannschaftsbusse

Schon beim Eintreffen der Mannschaftsbusse hatten einige Fans Pyrotechnik gezündet, wie der Polizeisprecher sagte. Daraufhin wurden Platzverweise erteilt und unter anderem Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Während und nach der Partie des FC Schalke 04 beim 1. FC Köln kam es zu schweren Ausschreitungen am Stadion. Foto: imago images/Nordphoto

Wie ein dpa-Reporter beobachtete, waren mehrere Hundert Fans gekommen, um den FC-Bus in Empfang zu nehmen und während des Spiels vor dem Stadion mitzufiebern. Auch die Reiterstaffel der Polizei zeigte vor Ort Präsenz.

1. FC Köln – FC Schalke 04: Ruhige Lage in der Kölner Innenstadt

Auf den Kölner Ringen feierten einige FC-Fans laut „Express“ die Relegationsrettung. Am Betonauto, dem Kunstwerk „Ruhender Verkehr“ von Wolf Vostell und sonst das Ziel Tausender Fußball-Fans, blieb es diesmal hingegen ruhig.

Für den 1. FC Köln geht es am 27. Mai gegen den Tabellen-Dritten der 2. Bundesliga. Mögliche Gegner sind der VfL Bochum, Holstein Kiel und Greuther Fürth. Der FC Schalke 04 hingegen stand schon vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest. (mk)