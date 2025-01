Braunschweig – Schalke: Verletzung überschattet Rückenrundenstart! S04 in großer Sorge

Die Partie Braunschweig – Schalke endete aus Sicht der Gäste enttäuschend. Nach zuletzt guter Form und einer aufkommenden Euphorie im Verein ist ein Unentschieden beim Tabellenvorletzten für Königsblau wohl zu wenig.

Dementsprechend groß war die Enttäuschung nach Abpfiff bei Fans und Spielern des FC Schalke 04. Doch das Ergebnis im Spiel Braunschweig – Schalke ist an diesem Tag nicht der einzige Rückschlag für den Revierklub. Dieser Spieler macht Kees van Wonderen jetzt Sorgen!

Braunschweig – Schalke: Murkin muss verletzt raus

Dieser Anblick dürfte alle Schalker wohl kalt erwischt haben: Derry John Murkin lief beim Stand von 0:0 in der Nachspielzeit im Braunschweiger Eintracht-Stadion einen vielversprechenden Konter für die Gäste. Verfolgt von Gegenspieler Fabio Kaufmann brachte dieser den Schalker Linksverteidiger am Strafraumrand rüde zu Boden.

Murkin schrie daraufhin laut auf, forderte sofort per Handzeichen die medizinische Abteilung des FC Schalke 04 auf den Rasen, die den 25-Jährigen lange behandelten. Am Ende konnte der Engländer nicht mehr weitermachen, für ihn kam Ex-Braunschweiger Anton Donkor in den letzten Minuten ins Spiel. Auch er konnte den verpassten Sieg des S04 letztendlich nicht mehr verhindern.

Ausfallzeit nicht bekannt

Trainer Kees van Wonderen deutete unterdessen an, dass ihn die Knöchelverletzung länger außer Gefecht setzen könnte. Ein Ausfall des Linksfußes dürfte Königsblau enorm wehtun, schließlich gilt Murkin beim S04 als absolute Stammkraft.

Bei einem Ausfall des 25-Jährigen könnte unterdes die Stunde von Anton Donkor schlagen. Der Sommerneuzugang aus Braunschweig kommt seit seiner Ankunft auf Schalke noch nicht zum Zug, ist oft nur Reservist. Er könnte von einem Murkin-Ausfall profitieren.