Bohemian FC – Schalke 04 im Live-Ticker: Muslic-Experimente? Alle Augen auf S04-Talente

Länderspielpause ohne Schalke 04? Da brauchen sich die königsblauen Anhänger keine Sorgen zu machen. Denn der Revierklub testet in der pflichtspielfreien Zeit trotzdem. Am Samstag (11. Oktober, 16 Uhr) ist S04 zu Gast in Irland beim Bohemian FC. Ein Hauch von einer internationalen Reise – wie einst zu Champions-League-Zeiten.

Zuletzt war der FC Schalke 04 gut drauf, gewann drei Ligaspiele in Folge. Um weiter im Rhythmus zu bleiben, wurde das Testspiel beim Bohemian FC organisiert. Cheftrainer Miron Muslic kann auch ein wenig experimentieren und hat dabei mehrere S04-Talente mit auf die Insel genommen.

Bohemian FC – Schalke 04 im Live-Ticker

Welche Profis bekommen eine Pause? Dürfen die Spieler ran, die zuletzt wenig auf dem Platz standen? Und welchen Talenten gibt Miron Muslic beim Testspiel Bohemian FC – Schalke 04 einige Spielminuten? Antworten auf diese Fragen gibt es hier bei uns im Live-Ticker.

Bohemian FC – Schalke -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.05 Uhr: Kurz paar Infos zum Bohemian FC: Der Klub steht in der irischen Liga derzeit auf Rang drei hinter Shamrock Rovers und Derry City. Elf mal konnte man die irische Meisterschaft holen und wurde sieben Mal Pokalsieger.

12.10 Uhr: Gute News für alle Fans, die nicht vor Ort sind: Die Partie wird live und kostenlos auf YouTube übertragen. Hier alle Infos.

11.44 Uhr: Jugend forscht bei Königsblau! Wenn der S04-Tross in Dublin spielt, werden etliche Youngsters aus dem Profikader, der U23 und der U19 mit an Bord sein. Viele Nachwuchstalente haben sich in den letzten Wochen in ihren jeweiligen Mannschaften aufgedrängt. Nun dürfen sie also Belohnung mit auf die Testspiel-Reise. So werden unter anderem Mika Khadr, Ayman Gulasi und Jakob Sachse dabei sein – das Trio konnte zuletzt in der U23 überzeugen. Auch Luca Vozar, Mika Wallentowitz und Claudio Katunda werden wohl einige Spielminuten bekommen.

11.25 Uhr: Die Königsblauen sind zu Gast beim irischen Erstligisten in Dublin. Mit dabei sind mehr als 2000 Schalker, die die Reise mit der Mannschaft angetreten haben. Sie wollen es sich nicht nehmen lassen, S04 wieder international zu erleben. Das letzte Mal ist nämlich zu lange her.

Samstag, 11. Oktober, 11.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das Testspiel zwischen dem Bohemian FC und Schalke 04. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.