Schock bei Bielefeld – Schalke! Fans bleibt der Atem stehen

Es war eine heiß erwartete Partie zwischen Bielefeld und Schalke (1:2). Beide Teams sind über die Erwartungen in die Saison gestartet. Und beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe.

Schalke startete stark ins Spiel und bestimmte die Anfangsphase. Doch dann kam Bielefeld immer besser ins Spiel. Das fußballerisch ansehnliche Spiel wurde jedoch von einer Schrecksekunde überschattet. Den Fans blieb im Stadion und vor den Fernsehgeräten der Atem stehen.

Bielefeld – Schalke: Mega-Schock überschattet Spiel

Schalke bedankte sich bereits in der elften Minute bei Bielefelds Torhüter Jonas Kersken. Der spielte den Ball im Aufbauspiel vor die Füße von Christopher Antwi-Adjei, der die Knappen früh in Führung brachte. In der 19. Minute legte Hasan Kurucay nach einem Standard noch einmal nach. Frühes 2:0 für Schalke.

Doch Bielefeld gab sich alles andere als geschlagen und kam früh in der zweiten Halbzeit durch Maximilian Großer zum Anschlusstreffer. Bielefeld spielte sich regelrecht in Rage und kam immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Ein entscheidender Akteur war dabei immer wieder Joel Grodowski. Der jedoch sorgte in der 69. Minute für einen Mega-Schock.

Grodowski schnell wieder auf den Beinen

Nach einem langen Ball versuchte Grodowski diesen zu erlaufen. Schalke-Keeper Karius schaltete jedoch ebenfalls schnell und stürmte mit Blick auf den Ball aus seinem Tor. Doch dann der Schock: Karius krachte mit voller Wucht gegen Grodowski, der regungslos auf dem Boden liegen blieb. Insbesondere Schalke-Star Nikola Katic reagierte sofort und brachte Grodowski in die stabile Seitenlage. Das medizinische Personal sprintete umgehend auf den Platz.

Nach bangen Momenten war jedoch klar: Grodowski war nach kurzzeitiger Ohnmacht wieder bei Bewusstsein und sorgte für eine schöne Überraschung. Der Bielefelder stand sofort wieder auf den Beinen und wollte weitermachen. Doch Bielefeld-Trainer Mitch Kniat handelte verantwortungsbewusst und nahm seinen Stürmer vom Platz – was Grodowski jedoch überhaupt nicht verstehen konnte. Der Angreifer wollte die drohende Niederlage mit seinem Team unbedingt noch abwenden. Die letztendlich mit 1:2 verlorene Partie musste er schließlich von der Bank aus verfolgen.