Bei Bielefeld – Schalke: Fans schäumen vor Wut – „Sowas von peinlich!“

Es war ein Spiel voller Erwartungen. Sowohl Bielefeld als auch Schalke 04 hatten einen positiven Saisonstart hinter sich und konnten die Erwartungen bislang sogar übertreffen. Für beide Teams war die Partie daher eine wichtige Bestandsaufnahme.

Und das Spiel wurde den Erwartungen gerecht. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe – bei dem Schalke am Ende als glücklicher Sieger vom Platz ging. Doch die Bielefelder Fans machten für die Niederlage einen klaren Schuldigen aus: den Schiedsrichter.

Bielefeld – Schalke: Fans unzufrieden mit Schiedsrichter

Bereits früh ging Schalke 04 in Führung – begünstigt durch ein Geschenk von Arminia-Torhüter Jonas Kersken. Im Aufbauspiel spielte er den Ball direkt in die Füße von Schalke-Star Antwi-Adjei, der mühelos ins leere Tor traf. Doch damit nicht genug: Durch Hasan Kurucay erhöhte Schalke schnell auf 2:0.

Im Anschluss begann eine Druckphase der Bielefelder, die immer wieder gefährlich vor das Schalker Tor kamen. Die Fans der Arminia störten sich daher nicht an der Leistung ihrer Mannschaft – sondern vielmehr an der des Schiedsrichters Florian Badstübner.

Szenen sorgen für Unverständnis

Die Unruhe begann nach einem Pfiff gegen Sam Schreck, dem der Schiedsrichter eine vermeintliche Schwalbe unterstellte. Eine kuriose Szene, da das Foul eines Schalker Verteidigers deutlich schien. Auf der Plattform „X“ schrieb ein Bielefeld-Fan dazu: „Der Badstübner ist doch ein Schalker, oder?“ Im weiteren Verlauf des Spiels sorgten zahlreiche Entscheidungen von Badstübner für Unmut. Ein verärgerter Fan schrieb: „Wie sehr kann ein Schiri parteiisch sein, ohne zu sagen, wie parteiisch er ist. Unfassbar!“

Zum Höhepunkt der Diskussionen kam es in der 69. Minute, als Joel Grodowski im Strafraum mit Schalke-Torhüter Loris Karius zusammenkrachte und bewusstlos liegen blieb. Zunächst galten alle Gedanken der Gesundheit Grodowskis. Nachdem dieser glücklicherweise wieder auf den Beinen stand, fragten sich die Fans, wo der Elfmeterpfiff bleibt – der aber nie kam.

„Das muss ein Elfmeter sein“

Ein Fan zeigte sich entsetzt: „Das war nach den TV-Bildern eindeutig ein Faustschlag von Karius gegen Grodowski. Offensivfoul zu pfeifen, ist sowas von peinlich! Warum haben wir eigentlich einen VAR?!“ Ein anderer Anhänger stimmte zu: „Karius trifft Grodowski mit der Faust im Gesicht und spielt danach den Ball. Das muss ein Elfmeter sein.“

Nach Abpfiff zog ein Fan ein bitteres Fazit: „Das war wirklich eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen aller Zeiten.“ Eine schmerzhafte 1:2-Niederlage für Bielefeld gegen Schalke, die viele Arminia-Fans auch auf den Schiedsrichter zurückführen.