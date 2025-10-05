Star glänzt bei Bielefeld – Schalke: Mit IHM hat niemand gerechnet

Ein überragender Saisonstart von Königsblau ist damit perfekt. Nach acht Spielen steht Schalke 04 auf Tabellenplatz zwei. Das Duell Schalke – Bielefeld war ein weiterer großer Schritt für das Team von Miron Muslić.

Mit Bielefeld stand kein klassischer Aufsteiger vor Schalke. Die Arminia ist stark in die 2. Bundesliga gestartet und stellte daher einen echten Brocken für Königsblau dar. Doch insbesondere dank eines Stars konnte Schalke diesen überwinden.

Bielefeld – Schalke hat einen unerwarteten Matchwinner

Schalke lenkte das Spiel gegen Bielefeld schon früh in die richtige Richtung – und das dank Offensiv-Star Antwi-Adjei. Durch seinen Treffer in der 11. Minute war S04 bereits früh auf Kurs. Dabei hatte allerdings auch Bielefelds Torhüter Jonas Kersken großen Anteil am Gegentreffer.

Im Aufbauspiel legte Kersken Antwi-Adjei den Ball praktisch vor die Füße. Der Schalke-Star musste nur noch ins leere Tor einschieben. In der 19. Minute legte Hasan Kurucay nach und erzielte das schnelle 2:0 für Schalke. Der schließlich eingefahrene 2:1-Erfolg war somit vor allem den beiden frühen Treffern zu verdanken.

Antwi-Adjei nutzt seine Chance

Der Treffer war ein wichtiger Moment für Antwi-Adjei im Trikot von Schalke 04 – nicht zuletzt, weil es sein erstes Saisontor und insgesamt erst sein zweiter Treffer für die Königsblauen war. Der 31-Jährige war zwar als Stammspieler in die neue Saison gestartet, musste nach der Verpflichtung von Christian Gomis jedoch wieder häufiger auf der Bank Platz nehmen. Gegen Greuther Fürth wurde er sogar gar nicht eingewechselt.

Im Spiel gegen Arminia Bielefeld fiel Gomis aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus, was Antwi-Adjei eine neue Chance eröffnete – und die nutzte er eindrucksvoll. Mit seinem Treffer stellte er die Weichen für den Schalker Sieg und ebnete den Weg zu den drei wichtigen Punkten. Eine starke Leistung und eine gute Bewerbung für weitere Startelfeinsätze.