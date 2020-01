Bayern – Schalke im Live-Ticker: Knaller-Duell in München – bricht S04 den Bayern-Bann?

München. Der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga bietet ein Duell, das stets elektrisiert: Bayern – Schalke.

Auswärtsspiele beim FC Bayern München waren für den FC Schalke 04 in der Vergangenheit keine freudige Angelegenheit. Der bislang letzte Bundesliga-Auswärtssieg datiert aus April 2009. Diese Serie will Bayern gegen Schalke natürlich ausbauen.

Bayern – Schalke im Live-Ticker

Welches der beiden Teams behält im Jahr 2020 eine weiße Weste: Der FC Bayern München oder der FC Schalke 04?

DER WESTEN begleitet Bayern – Schalke im Live-Ticker. Hier wirst Du vor dem Anpfiff mit allen wichtigen Informationen versorgt und bekommst pünktlich ab Anstoß alle Highlights auf den Bildschirm. Viel Spaß!

Bayern – Schalke -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka – Coutinho – Müller, Lewandowski, Perisic

Schalke: Schubert – Oczipka, Nastasic, Kabak, Kenny – Mascarell – Serdar, Caligiuri – Harit – Gregoritsch, Matondo

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 25.01.2020, 18.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Schiedsrichter: Manuel Gräfe, Berlin

15.32 Uhr: Noch viel präsenter ist aber die Person Alexander Nübel. Bekanntlich wird der 21 Jahre alte Torhüter den FC Schalke 04 zum Saisonende verlassen – in Richtung München. Spielen wird er allerdings nicht, denn erst nach dem Auswärtsspiel in der Allianz Arena dürfte Nübel nach seiner Rotsperre wieder ran. Die große Frage wird dann in der kommenden Woche sein, wer das Schalker Tor für den Rest der Saison hütet. Auch spannend wird zu sehen sein, ob Nübel sich die Partie morgen live vor Ort anschaut. Auf der Pressekonferenz erklärte sein Noch-Trainer David Wagner, dass er nicht mit ihm darüber geredet habe. Üblicherweise würden verletzte oder gesperrte Spieler aber nicht mit dem Kader zu einem Spiel reisen.

15.25 Uhr: Doch nicht nur aufgrund dieser Konstellation birgt dieses Aufeinandertreffen eine Menge Brisanz. Da wäre zum einen der Fall Ozan Kabak. Der Nachwuchs-Star bestätigte zuletzt, dass er Gespräche mit dem Rekordmeister geführt hatte, bevor er sich doch für einen Wechsel aus Stuttgart zum FC Schalke 04 entschloss. Alle Infos dazu hier>>>

15.20 Uhr: Um den Kontakt zu Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig zu wahren, werden beide Seiten alles daran setzen, im neuen Jahr auch weiterhin verlustpunktfrei zu bleiben. Als Zweitplatzierter haben die Münchner vier Zähler Rückstand auf Leipzig (40), Schalke belegt mit 33 Punkten Rang fünf. Dazwischen stehen Borussia Mönchengladbach (35) und der BVB (33).

15.17 Uhr: Ihre Auftaktpartien in der vergangenen Woche konnten beide Teams für sich entscheiden. Die Königsblauen schlugen Borussia Mönchengladbach daheim mit 2:0, der FCB schlug Hertha BSC auswärts nach müder erster Hälfte noch mit 4:0.

Freitag, 15.15 Uhr: Guten Tag und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Topspiel. Am Samstagabend um 18.30 Uhr gastiert der FC Schalke 04 beim FC Bayern München.