Bayern München – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Wagner bringt Neuzugang von Anfang an

Die Bundesliga legt wieder los. Am Freitag eröffnen Bayern München und Schalke 04 die neue Spielzeit. Zum Auftakt kommt es mit Bayern München – FC Schalke 04 gleich zu einer namenhaften Kracher-Begegnung.

Es ist allerdings auch die Begegnung Triple-Sieger gegen Erfolglos-Klub. Kassiert Schalke 04 beim FC Bayern München gleich zum Auftakt eine richtige Klatsche? Dabei wollen die Königsblauen eigentlich ihre Negativserie so schnell wie möglich stoppen.

Bayern München – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Vor Geisterkulisse starten Bayern und Schalke die 58. Bundesligaspielzeit. Wer am Ende die Oberhand hat und zunächst für erstmal eine Nacht Tabellenführer sein wird, erfährst du bei uns im Live-Ticker.

FC Schalke 04: Nächste Kehrtwende in München! Saisonauftakt jetzt doch ohne ...

Bayern München – Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

Spielinfo:

Anstoß: Freitag, 18. September, 20.30 Uhr

Stadion: Allianz-Arena (München)

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Mögliche Aufstellungen:

München: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

Schalke: Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Bentaleb, Serdar - Matondo, Harit - Uth, Paciencia

20.12 Uhr: Ballsicher ist der neue Stürmer auf jeden Fall:

20.00 Uhr: Noch eine Statistik die nicht gerade für die Königsblauen spricht: Bayern gewann sechs der letzten sieben Auftaktspiele. Dabei fielen 30 Tore. Scheint so, als wenn sich die Fans auf ein Spektakel vorbereiten können.

19.46 Uhr: Bei den Münchenern starten gleich drei Ex-Schalker: Neuer, Goretzka und Sané. Mit Nübel sitzt ein weiterer ehemaliger Knappe auf der Bank.

19.26 Uhr: Bei den Gästen startet Neuzugang Paciencia im Sturm, begleitet von Mark Uth. In der Innenverteidigung starten nach der Verletzung von Nastasic Kabak und Stambouli

19.20 Uhr: Die erste Aufstellung ist da – und zwar die der Münchener. Leroy Sané gibt also ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein sein Bundesligadebüt für den Rekordmeister.

19.16 Uhr: In etwas über einer Stunde geht es los. Bald ist die fußballfreie Zeit vorbei.

17.54 Uhr: Es ist die 101.-Bundesligapartie zwischen diesen beiden Mannschaften. Bisherige Bilanz: 54 Bayern-Siege, 28 Remis und nur 18 Schalke-Erfolge.

15.39 Uhr: Paukenschlag bei den Knappen. Wie vor dem Spiel bekannt wurde, hat David Wagner Guido Burgstaller aus dem Kader für das Bayern-Spiel geschmissen. Das berichtet „Sport 1“. Wegen der beiden offensiven Neuzugänge habe der 0-Tore-Stürmer der letzten Saison aktuell keine Chance. Stattdessen werde er morgen bei der U23 gegen Rödinghausen antreten.

15.08 Uhr: Schalke muss heute auf Matija Nastasic und Salif Sané verzichten. Beide schleppen noch Verletzungen aus der Vorbereitung mit sich herum. In der Innenverteidigung könnte daher vielleicht sogar der 19-Jährige Malick Thiaw starten.

Freitag, 18. September, 11.25 Uhr: Sky-Experte Benedikt Höwedes (32) traut Fußball-Nationalspieler Leroy Sane als Neuzugang bei Triple-Gewinner Bayern München den sofortigen Durchbruch zu. „Seine Rolle wird eine ähnliche wie bei City sein, mit seinen Qualitäten wird er für Bayern wichtig sein“, so der langjährige S04-Kapitän. „Auf Schalke hat er auch oft in entscheidenden Situationen Spiele entschieden und uns zu Erfolgen verholfen.“

Höwedes hofft auch auf gute Leistungen von Schalke-Torwart Ralf Fährmann: „Auf ihn wird es besonders ankommen. Er hat Schalke-Blut in sich und lebt für den Verein. Deshalb freue ich mich für ihn und drücke ihm die Daumen, dass er es gut hinkriegt.“

15.00 Uhr: Nun herrscht auch Klarheit was die Zuschauer in der Allianz-Arena anbelangt. Es wird keine geben. Nach einem ständigen Hin und Her machte die Stadt München am Donnerstag nun einen Strich durch die Rechnung des Heimvereins. Wegen der hohen Infektionsrate in und um München, wird die Partie vor Geisterkulisse ausgetragen werden. Alle Infos dazu gibt es hier >>>

13.18 Uhr: Und die Münchener? Auch die mussten einige Abgänge verkraften. Nach den Leihspielern Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Alvaro Odriozola wurde heute auch der Transfer von Thiago zum FC Liverpool offiziell bekannt gegeben. Dafür neu in München: Leroy Sané, Tanguy Nianzou und natürlich Ex-Schalker Alex Nübel.

11.47 Uhr: Stellt sich die Frage: Wie will Schalke gegen den Triple-Sieger zum Erfolg kommen? Die Lösung könnten die beiden neuen Stürmer Vedad Ibisevic und Goncalo Paciencia sein. Sie sollen den Knappen ihre verloren gegangene Treffsicherheit wiedergeben.

10.20 Uhr: Unterschiedlicher hätte das Jahr 2020 für die beiden Teams nicht laufen können. Während die Münchener wie ein Orkan durch die Liga und anschließend durch Europa fegten, blieb auf Schalke jeglicher Erfolg aus. 16 Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg. Trotzdem wird auch morgen weiterhin David Wagner an der Seitenlinie stehen.

9.12 Uhr: Es geht endlich wieder los. Nach fast zweieinhalb Monaten Pause rollt ab morgen der Ball wieder. Zum Auftakt wartet gleich eine namenhafte Partie. Doch wird das Spiel diesem gerecht?

Donnerstag, 17. September, 9.00 Uhr: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Bundesligaauftakt zwischen Bayern München und Schalke 04. Hier versorgen wir dich mit allen nötigen Informationen rund um den 1. Spieltag.