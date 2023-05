Bayern München – Schalke: Fangesang sorgt für mächtig Ärger – „Niveaulos“

Die Partie Bayern München – Schalke war eine ziemlich klare Angelegenheit. Der Rekordmeister ließ den Gästen aus Gelsenkirchen nicht den Hauch einer Chance und fertigte S04 mit 6:0 (2:0) ab.

Die Fans des FC Bayern München haben das offenbar als Anlass für ein bisschen Schadenfreude genommen. Denn während die Bayern in der Bundesliga weiter auf Meisterkurs sind, erleidet der FC Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag.

Bayern München – Schalke: FCB-Fans verhöhnen S04

Schon in der ersten Hälfte ertönte kurz nach dem 2:0 für die Bayern ein lautes „Absteiger“ in der Allianz Arena. Doch damit nicht genug. Die Fans des Rekordmeisters legten im Laufe des Spiels immer mehr gegen die Schalker nach, sangen „Scheiße 04“ und noch mehr.

Den Gesang „Münchens wahre Liebe FCB“ dichteten sie kurzerhand um in „Zweite Bundesliga S04“. Doch woher kommt der Groll gegen die Schalker überhaupt? Das könnte an einer Fanfreundschaft des FC Bayern München liegen.

Die Münchner Fanszene ist nämlich eng mit den Fans des VfL Bochum befreundet. Und der VfL Bochum ist bekanntlich ein direkter Konkurrent von Schalke im Kampf um den Klassenerhalt sowie ein ewiger Revierrivale. Es liegt nahe, dass die Bayern sich deshalb lieber die Bochumer in Liga eins wünschen.

„Dieses Verhöhnen ist ein absolutes Unding“

Bei den Fans im Netz kamen die verhöhnenden Gesänge allerdings gar nicht gut an. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Dieses verhöhnende „2. Bundesliga S04“ könnte man sich sparen.“

„Arrogant, niveaulos, einfach widerlich!!!“

„Ach komm. Das Draufhauen der Fans muss nicht sein. Schalke soll erstklassig bleiben.“

„Dieses Verhöhnen ist, finde ich, ein absolutes Unding“

„Wenn man als möglicher Meister den Sieg gegen Schalke als Bayern Fan nicht feiert, sondern lieber Schalke Rufe für die 2. Liga durchzieht. Welches Niveau.“

Mehr News:

Der VfL Bochum siegte gleichzeitig übrigens mit 3:2 gegen den FC Augsburg und zieht damit in der Tabelle am FC Schalke 04 vorbei. Schalke rutscht auf den Relegationsplatz ab und kann am Sonntag (14. Mai) sogar noch vom VfB Stuttgart überholt werden.