Bayern München – Schalke: Fans schäumen vor Wut – „Lächerlich“

Die Schiedsrichter stehen in der Bundesliga zurzeit im Fokus, ihre Entscheidungen sorgen bei den Verantwortlichen immer wieder für großen Ärger. Beim Spiel zwischen Bayern München und Schalke 04 hat der Unparteiische Robert Schröder nun erneut die Wut der Fans auf sich gezogen.

Eine Elfmeterentscheidung bei Bayern München – Schalke brachte die königsblauen Anhänger mächtig auf die Palme. Sie wetterten gewaltig gegen die Entscheidung.

Bayern München – Schalke: Elfmeter-Entscheidung lässt Fans ausrasten

Vergangene Woche war Schalke noch im Glück: Nach VAR-Überprüfung bekam S04 in der Nachspielzeit in Mainz einen Elfmeter zugesprochen und fuhr noch den Last-Minute-Sieg ein. Gegen Bayern München lief es für die Schalker jetzt aber wieder andersrum.

In der 27. Minute läuft Jamal Musiala in den Schalker Strafraum ein und wurde von Cedric Brunner gestoppt. Musiala fällt theatralisch, Brunner soll ihn aber aktiv mit dem Arm im Gesicht getroffen haben. Nach mehrminütiger Überprüfung durch den VAR geht Schröder schließlich selbst in die Review-Area und entscheidet dann auf Elfmeter.

„Da ist der Bayern Bonus wieder“

Für die Anhänger des FC Schalke 04 war es eine klare Fehlentscheidung. Wir haben dir einige Twitter-Reaktionen der wütenden S04-Anhänger rausgesucht:

„Der Elfmeter ist lächerlich!“

„Noch nie so einen lächerlichen Elfmeter gesehen.“

„Wie lächerlich ist dieser Elfmeter bitte? Da ist der Bayern-Bonus wieder.“

„Peinlich, ganz ehrlich. Das ist kein Elfer.“

„Bei diesen Bundesliga-Schiedsrichtern ist die Liga komplett verloren!“

„Fußball war mal ein Kontaktsport. Die Zeiten sind wohl vorbei.“

„Wofür die einen Elfmeter bekommen, darfst du keinem erzählen. Absolut lächerlich mal wieder!“

Joshua Kimmich trat schließlich an, verwandelte und stellte in der 29. Minute auf 2:0. Zuvor hatte Thomas Müller das 1:0 für die Münchner erzielt.