Augsburg – Schalke: S04 gewinnt das Spiel und verliert Sané

Am Sonntagabend gab’s zum Abschluss des 10. Bundesliga-Spieltags die Partie Augsburg – Schalke.

Im Duell zwischen Augsburg und Schalke waren die Rollen klar verteilt. Die Gäste, die mit 15 Punkten auf Platz 8 liegen, sind beim Tabellenvorletzten der deutliche Favorit.

Augsburg – Schalke im Live-Ticker

Doch auf dem Rasen sah es am Sonntagabend lange Zeit anders aus. Die Gastgeber waren über weite Phasen das bessere Spiel. Schalke hatte massive Probleme.

Alle Infos zum Spiel Augsburg – Schalke im Live-Ticker.

Augsburg – Schalke 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 Baier (38.), 1:1 Lichtsteiner (ET/45.+1), 2:1 Finnbogasson (HE/60.), 2:2 Kabak (71.), 2:3 Harit (82.)

Aufstellungen:

Augsburg: Koubek – Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max – Khedira, Baier – Richter, Vargas – Niederlechner – Finnbogasson

Schalke: Nübel – Kenny, Kabak, Sané, Oczipka – Mascarell, Serdar, McKennie, Harit – Raman, Uth

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 3.11.2019, 18 Uhr

Ort: WWK-Arena, Augsburg

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

90.+5 Minute: Schluss! Schalke kämpft sich mit Geschick und einer Menge Glück zu einem 3:2-Sieg in Augsburg.

90. Minute: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

87. Minute: Kann Augsburg in den Schlussminuten noch mal zurückschlagen? Ein Punkt wäre definitiv verdient. Die Gastgeber haben ein gutes Spiel abgeliefert und können wohl selbst kaum verstehen, warum sie hier zurückliegen.

82. Minute: Tor für Schalke!

Harit tanzt Jedvaj aus und trifft zum 3:2.

71. Minute: Tor für Schalke!

Es kann bei Schalke heute nur über Standards zum Erfolg führen. Kabak köpft nach einer Freistoß-Hereingabe zum 2:2 ein.

68. Minute: Schalke hat immer noch große Probleme im Vorwärtsgang. Wird Wagner gleich frische Leute im Sturm bringen?

60. Minute: Tor für Augsburg!

Finnbogassson will den Ball in den Schalker Strafraum flanken, Oczipka will die Flanke blocken und vergrößert mit seinem Arm seine Körperfläche. Enorm bitter für Schalke, weil Oczipka aus einem Meter Entfernung angeschossen wird. Finnbogasson verwandelt den Strafstoß sicher.

49. Minute: Wie schon in der ersten Halbzeit hat Richter auch in der zweiten Halbzeit nach wenigen Minuten die erste Torchance. Sein Schuss von der Strafraumkante geht schon wieder knapp daneben.

46. Minute: Weiter geht's! Beide Teams beginnen unverändert.

45.+5 Minute: Pause! Warum Schalke hier mit einem 1:1 in die Kabine geht, werden die Königsblauen wohl selbst nicht so genau wissen. Die Gäste hatten große Probleme in der ersten Halbzeit. Wir freuen uns auf eine packende zweite Hälfte.

45.+1 Minute: Tor für Schalke!

Lichtsteiner fälscht den Ball nach einem Caligiuri-Freistoß ins eigene Tor ab.

42. Minute: Der Gegentreffer hat Schalke offenbar wachgerüttelt. Die Königsblauen werden allmählich aktiver. Gibt's vor der Pause noch den Ausgleichstreffer?

38. Minute: Tor für Augsburg!

Es hatte sich angedeutet. Baier bringt Augsburg nach einem sehenswert vorgetragenen Angriff in Führung.

36. Minute: Schalke findet einfach nicht ins Spiel. Augsburg ist nach wie vor das bessere Team. Wenn die Königsblauen nicht langsam aufwachen, könnten die Gastgeber noch vor der Pause in Führung gehen.

27. Minute: Riesenchance für Augsburg!

Klassisches Reporter-Schicksal! Kaum erwähne ich das bisher schwache Niveau des Spiels, da setzt Richter seinen Kollegen Niederlechner mit einem Sahne-Lupfer im Schalker Strafraum in Szene. Der FCA-Stürmer scheitert daraufhin am glänzend parierenden Nübel. Gerne mehr davon!

27. Minute: Das Spiel ist bisher nichts für Feinschmecker. Es gibt stattdessen fußballerische Magerkost. Speziell Schalke findet noch nicht in die Partie.

20. Minute: David Wagner ist mit einer Entscheidung des Unparteiischen nicht einverstanden und sieht die erste Gelbe Karte seiner noch jungen Bundesligatrainer-Karriere.

14. Minute: Schalke scheint vom Sané-Ausfall geschockt. Die Augsburger sind in der Anfangsphase das aktivere Team und kommen ein ums andere Mal gefährlich in den Strafraum der Königsblauen.

7. Minute: Das gibt's doch nicht. Mit Sané liegt der nächste Schalker Innenverteidiger verletzt auf dem Spielfeld. Der Senegalese wird behandelt und muss definitiv ausgewechselt werden. Caligiuri wird offenbar für ihn kommen. Mal sehen, wie Wagner das Ganze dann taktisch sortiert.

2. Minute: Die erste Chance des Spiels hat der FCA! Richter zieht aus 20 Metern einfach mal ab - Nübel pariert sicher.

1. Minute: Der Ball rollt.

17.57 Uhr: Die Spieler betreten den Rasen. Dann kann's ja losgehen.

17.48 Uhr: Augsburg-Coach Martin Schmidt meint bei Sky zum packenden Pokal-Krimi des FC Schalke bei Arminia Bielefeld von vergangenem Dienstag: "Natürlich haben wir das Spiel gesehen. Aber zur Analyse haben wir uns vor allem das Bundesliga-Schalke angeschaut."

17.43 Uhr: David Wagner gerade bei Sky über sein Luxusproblem im Sturm: "Wir haben mit Matondo noch einen sehr schnellen Spieler und mit Burgstaller noch einen sehr wuchtigen Spieler auf der Bank. Zudem haben wir mit Kutucu noch einen Stürmer auf der Bank, der als Joker immer wieder überzeugt hat."

17.30 Uhr: Die Spieler laufen sich warm. In 30 Minuten geht's endlich los. FIndet S04 in Augsburg zurück in die Erfolgsspur? Oder gibt es für die Königsblauen das vierte Ligaspiel in Serie ohne Sieg?

17.16 Uhr: Matija Nastasic steht heute überraschend nicht im Kader. Wie der FC Schalke mitteilte, laboriert der Serbe an Achillessehnenproblemen. Neben Benjamin Stambouli ist Nastasic bereits der zweite Schalker Innenverteidiger, der derzeit verletzt ausfällt.

17.01 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei Schalke könnte Wagner auf ein 4-4-2 setzen - mit Raman und Uth in der Spitze.

Sonntag, 3. November, 10.32 Uhr: Matchday! Heute Abend ist Schalke in Augsburg zu Gast. Hier erhältst du alle Infos rund ums Spiel.

17.33 Uhr: Nach den Samstagsspielen steht fest: Mit einem Sieg in Augsburg kann Schalke am Sonntag auf den 5. Tabellenplatz springen. Sollten die Schalker das Kunststück fertig bringen und mit fünf Toren Vorsprung gewinnen, würden sie sogar an den Bayern vorbei auf den 4. Platz ziehen. Sollte Schalke gar mit elf Toren Vorsprung gewinnen, wäre S04 sogar noch RB Leipzig Dritter. Man wird ja wohl noch träumen dürfen...

14.42 Uhr: In der vergangenen Saison lieferten Augsburg und Schalke sich zwei hart umkämpfte Duelle. Das Hinspiel in Augsburg endete 1:1, das Rückspiel auf Schalke ging 0:0 aus.

12.23 Uhr: Für die Gastgeber läuft es in dieser Saison alles andere als rund. Mit sieben Punkten nach neun Spielen liegt der FCA auf dem vorletzten Tabellenplatz. Immerhin: Die beiden vergangenen Spiele machen Mut. Gegen den FC Bayern (2:2) und beim VfL Wolfsburg (0:0) holte Augsburg jeweils einen Punkt.

Samstag, 11.54 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.