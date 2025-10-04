Arminia Bielefeld – Schalke 04: Entscheidung gefallen! DFB teilt sie offiziell mit

Geht es mit einem weiteren Sieg in die Länderspielpause? Der FC Schalke 04 ist aktuell in einer bestechenden Form und will auch gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 5. Oktober, 13.30 Uhr) die drei Punkte holen.

Doch der Aufsteiger aus Bielefeld wird es dem FC Schalke 04 nicht einfach machen. Für das Duell der beiden Traditionsvereine hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt eine wichtige Mitteilung gemacht. Es geht um das Schiedsrichtergespann.

Bielefeld – Schalke 04: DFB-Entscheidung offiziell

Der eine kommt mit zwei Niederlagen in Folge, der andere hat zwei Siege hintereinander eingefahren: Arminia Bielefeld spielt eine ordentliche Saison, hatte zuletzt allerdings einige Rückschläge. Beim FC Schalke 04 ist der Saisonstart mehr als nur gelungen. Das Team von Trainer Miron Muslic überzeugte zuletzt mit Erfolgen gegen Magdeburg (2:0) und Fürth (1:0).

Auch interessant: Bittere Muslic-News! Schalke in Bielefeld ohne Neuzugang

Bei den Gelsenkirchenern soll es genauso weitergehen – am besten mit einem Auswärtssieg auf der Bielefelder Alm. Das will der Aufsteiger aus Ostwestfalen allerdings verhindern. Doch mit den großen Personalsorgen wird es eine Mammutaufgabe für die Arminia (hier mehr dazu).

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun hat der DFB mitgeteilt, welcher Schiedsrichter für die Partie eingeteilt wird: Florian Badstübner ist der Unparteiische. Beide Klubs kennen den Referee bestens, er hat schon mehrere Spiele gepfiffen.

Positive Bilanz für beide Klubs

Insgesamt war Badstübner bei sechs Spielen des FC Schalke 04 in der 1. und 2. Bundesliga im Einsatz. Die Bilanz: drei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Bei der Arminia sind es vier Spiele, in denen die Bielefelder als Sieger vom Platz gingen. Zwei Partien wurden verloren, ein Bundesliga-Spiel 2021 gegen den FC Bayern ging unter Badstübner mit 3:3 aus.

Mehr Nachrichten für dich:

Der 34-Jährige aus Windbach wird hoffen, beim Zweitliga-Duell nicht zu sehr im Mittelpunkt zu stehen. Unterstützung bekommt er von seinen beiden Assistenten Markus Schüller und Philipp Hüwe. Der vierte Offizielle ist Felix Weller. An den VAR-Monitoren sitzen Robert Schröder und Arno Blos, die sich mögliche strittige Szenen anschauen werden.