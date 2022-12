Alexander Nübel: Transfer-Hickhack wird zum Zoff – jetzt schaltet auch noch ER sich ein

Nach der Verletzung von Manuel Neuer sind die Verantwortlichen des FC Bayern München auf der Suche einem neuen Torhüter für die anstehende Rückrunde. Relativ schnell richtete sich der Blick des Rekordmeisters dann in Richtung der französischen Mittelmeerküste zum AS Monaco. Dort spielt Leihspieler Alexander Nübel im Tor der Monegassen.

Nun entwickelt sich der Transfer-Hickhack rund um den deutschen Torhüter zu einem Zoff zwischen dem Berater von Alexander Nübel und dem von Manuel Neuer. Letzterer kritisierte den ehemaligen Schalker nun scharf.

Alexander Nübel bei Bayern im Gespräch

„Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert“, bestätige Nübels-Berater am Mittwoch bei „Sky“. Dann ergänzte er: „Für Alexander ist es wichtig, zu wissen, was seine Perspektive ist“. Einen persönlichen Kontakt zwischen dem Rekordmeister und dem Spieler habe es laut dem Pay-TV-Sender allerdings noch nicht gegeben.

Ein Wechsel des Deutschen zurück nach München soll sich allerdings als schwierig herausstellen. Einerseits möchte Monaco den Torhüter wohl nur ungern abgeben und hatte eigentlich geplant ihn im kommenden Sommer fest zu verpflichten. Des Weiteren wäre die Zeit knapp eine neue Nummer eins zu finden, da in Frankreich die Rückrunde schon Ende Dezember wieder beginnt. Zum anderen soll Nübel nicht gewillt sein nach München zurückzukehren, solange Torwarttrainer Toni Tapalovic beim Rekordmeister angestellt ist.

Neuer-Berater kritisiert Alexander Nübel

Thomas Kroth, der Berater von Manuel Neuer, missfällt hingegen offenbar, dass sich die Geschichten rund um die Suche nach einem Ersatz für seinen Klienten, derzeit so viel in den Medien abspielen. Aus diesem Grund kritisierte Kroth nun Nübel deutlich. „Warum ruft Alexander Nübel eigentlich nicht bei Manuel oder Toni Tapalovic einfach an und bespricht die Sachlage in aller Ruhe. Warum alles über die Öffentlichkeit? Die beiden kennen sich doch und außerdem waren es Tapalovic und Manuel, die frühzeitig dem FC Bayern die Empfehlung gaben, Nübel zu verpflichten. Sie haben also einen großen Anteil daran, dass Nübel 2020 zum FC Bayern wechselte“, so der Neuer-Berater bei der „Bild“.

Alexander Nübel wechselte im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Nach einem Jahr als Ersatzmann hinter Neuer mit nur vier absolvierten Spielen, schloss sich der 26-Jährige per Leihe über zwei Jahre der AS Monaco an. Ob er diese nach nun knapp anderthalb Jahren abbricht und zum Rekordmeister zurückkehrt, bleibt abzuwarten.