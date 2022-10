Alexander Nübel zittert – dieser Transfer wäre für den Ex-Star von Schalke 04 ein Schlag ins Gesicht

Bei Alexander Nübel klingeln die Alarm-Glocken. Eigentlich läuft es für den ehemaligen Keeper des FC Schalke 04 gerade herausragend. Bei der AS Monaco ist er längst zum Stammspieler und Punktegaranten geworden.

Umso erstaunter dürfte Alexander Nübel derzeit über die Gerüchte beim FC Bayern München sein. Noch immer träumt er davon, die Nummer 1 beim Rekordmeister zu sein. Die neusten Entwicklungen gefallen ihm daher gar nicht.

Alexander Nübel steht bei Bayern auf dem Abstellgleis

Vor knapp zwei Jahren wechselte Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Das Torwarttalent träumte davon, Manuel Neuer aus dem Kasten zu drängen. Der Plan ging bekanntermaßen nicht auf.

Neuer spielt noch immer auf höchstem Niveau. Nübel dagegen wurde nach nur einem Jahr an Monaco verliehen. Hier sammelt er regelmäßig Spielpraxis und empfiehlt sich für eine Bayern-Rückkehr, sollte Neuer seinen Vertrag 2024 tatsächlich auslaufen lassen.

Irres Torwart-Gerücht beim FC Bayern München

Umso überraschender das neuste Gerücht. Laut der spanischen Zeitung „El Nacional“ soll sich der deutsche Rekordmeister mit Marc-Andre ter Stegen beschäftigen. Der Barca-Keeper, im DFB-Team die Nummer 2 hinter Neuer, könnte den 36-Jährigen im Tor beerben.

Ein Transfer ter Stegens wäre für Nübel ein Schlag ins Gesicht – und mutmaßlich das Ende seiner Bayern-Zeit. Sein Berater macht kein Geheimnis daraus, dass Nübel nach anderen Optionen suchen wird, wenn es nach der Rückkehr nach München keine Einsatzchancen gibt.

Alexander Nübel verfolgt Gerüchte genau

Wie realistisch das Gerücht um ter Stegen ist, bleibt allerdings abzuwarten. Schließlich ist er beim FC Barcelona selbst unangefochten. Dort hat er in dieser Saison einen Lauf. In der Liga steht Barca derzeit bei sieben Siegen in Folge.

Mehr noch: Insgesamt musste ter Stegen nur ein einziges Mal hinter sich greifen, beim 4:1 gegen Real Sociedad Ende August. Dass er angesichts dieser Statistiken derzeit an einen Wechsel denkt, scheint unwahrscheinlich – zur Beruhigung von Alexander Nübel.