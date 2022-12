Alexander Nübel: Rückkehr droht zu platzen! Ausgerechnet dieser Ex-S04-Star steht jetzt im Fokus

Eigentlich ist Alexander Nübel noch bis zum Saisonende an die AS Monaco verliehen, doch die schwere Verletzung von Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) hat die Situation um den früheren Schalke-Keeper verändert.Der FC Bayern München prüft eine vorzeitige Rückholaktion. Alexander Nübel könnte in der Rückrunde beim Rekordmeister zwischen den Pfosten stehen, doch ausgerechnet ein Ex-S04-Star sorgt für Diskussionen.Alexander […]