Alexander Nübel: Bittere Wende für Ex-S04-Star? Das wäre ein Schlag ins Gesicht

Alexander Nübel suchte im Sommer 2021 sein Glück bei der AS Monaco. Nachdem der Ex-Schalker bei Bayern keine Chance auf einen dauerhaften Platz im Tor hatte, wurde er bei Monaco die unangefochtene Nummer eins.

Trotzdem scheint die Karriere von Alexander Nübel jetzt eine weitere überraschende Wende zu nehmen. Dem Torwart droht ein Fiasko bei seinem Leih-Klub, das vor ein paar Wochen noch nicht absehbar war.

Alexander Nübel: Offenbar keine Zukunft bei Monaco

Nach nur einem Jahr beim FC Bayern wechselte Alexander Nübel per Leihe weiter zur AS Monaco. Die Monegassen haben den gebürtigen Paderborner ohne Kaufoption ausgeliehen. Die Leihe endet also mit Ablauf der laufenden Saison. Im Sommer müsste der Ex-Schalker also vorerst zurück zum deutschen Rekordmeister. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2025.

Bei Monaco ist Nübel Stammtorhüter. Sowohl in der letzten als auch in der jetzigen Saison absolviert der Deutsche nahezu alle Spiele in allen Wettbewerben. Seit seinem Wechsel in die Ligue 1 verpasste Nübel nur sieben Pflichtspiele. Die Spielzeit, die er beim FC Bayern so bemängelte, hat er in Monaco seit Anfang. Aufgrund der Konstanz und der größtenteils guten Leistungen betonte sowohl der Verein als auch sein Trainer Philippe Clement zuletzt, dass man trotz Ablauf der Leihe langfristig mit dem Keeper plane.

Nun also die große Wendung in der Causa Nübel: Wie die französische Tageszeitung „L‘Équipe“ berichtet, sollen die Verantwortlichen nicht mehr von Nübels Qualitäten überzeugt sein. Einer der Gründe für diese überraschende Wendung soll der schwache Auftritt von Nübel in der Europa League-Zwischenrunde sein. Der 26-Jährige sah in einigen Aktionen mehr als unglücklich aus – Monaco schied aus dem Wettbewerb aus.

Keine Chance hinter Sommer und Neuer?

Nun steht Nübel also vor dem Monaco-Aus. Der Verein aus dem Fürstentum solle sich auf dem Transfermarkt bereits nach einem potenziellen Nübel-Ersatz umschauen. Mit großer Wahrscheinlichkeit kehrt der ehemalige Schalker also im Sommer nach München zurück.

Besonders kurios: Erst im Winter lehnten die Verantwortlichen der AS eine vorzeitige Bayern-Rückkehr ihres Stammkeepers ab. Die Bayern fragten nach der Verletzung von Manuel Neuer bei den Monegassen bezüglich einer Rückholaktion Nübels an. Monaco weigerte sich. Die Begründung: Der Torhüter sei zu wichtig für die Mannschaft. Knapp acht Wochen später plant Monaco wohl doch nicht mehr mit der Bayern-Leihgabe.

Die Aussichten beim FC Bayern sehen jedoch alles andere als gut aus. Da die Münchner im Winter Yann Sommer verpflichteten und mit einem Vertrag bis 2025 ausstatteten, hat der 26-Jährige also Sommer und Neuer vor der Nase. Schwer vorstellbar, dass Bayern alle drei Torhüter behält und einen Dreikampf um die Torhüterposition zulässt.

Wenn kein Monaco und kein München, was dann? Wo Nübel ab dem kommenden Sommer zwischen den Pfosten steht, scheint also völlig offen. Für den 26-Jährige sei es aber enorm wichtig, dass er spielt. „Ich habe gemerkt, wie wichtig Spielpraxis ist, und das möchte ich nicht mehr missen“, erklärte Nübel zuletzt. Diese wird er sowohl bei Monaco, also auch bei Bayern aber wohl kaum bekommen.