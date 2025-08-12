Hammer-News von RTL: Nach Kaiserslautern – Schalke können es alle sehen

Die neue Zweitliga-Saison ist im vollen Gange und vor allem im Free-TV dürfen sich viele Fußballfans freuen. RTL zeigt nämlich an den Samstagen die Topspiele live.

Das war jetzt am 2. Spieltag mit dem Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04 der Fall. Für RTL war die Begegnung ein toller Erfolg. Schließlich haben beide Vereine eine große Fanbase in ganz Deutschland.

Rekord-Quoten für RTL

Es war eine packende Partie zwischen Kaiserslautern und Schalke 04. Bei diesem Topspiel zweier einstiger Bundesliga-Vereine schalteten dementsprechend auch viele Zuschauer bei RTL ein. „Bestwerte in allen Kategorien für die 2. Fußball-Bundesliga“ freut sich der Kölner Sender.

Auch interessant: Deutsche Fußball-Akademie sorgt in Los Angeles für Wirbel

Denn bis zu 2,26 Millionen Fußballfans sahen in der Spitze den knappen Erfolg von Kaiserslautern gegen die Königsblauen am Samstagabend (9. August). Im Schnitt verfolgten 1,69 Millionen Fußballfans das Top-Spiel des Spieltags beim TV-Sender – ein Zuwachs von rund 250.000 Zuschauern gegenüber der Vorwoche.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 9,9 Prozent. In den Zielgruppen erreichte die Live-Übertragung sogar sehr starke Werte von 13,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 15,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nächstes Topspiel mit Schalke

Damit erreicht RTL neue Free-TV-Rekorde sowohl in der Gesamtreichweite als auch in den Marktanteilen für alle drei Zielgruppen. Alle Bestwerte übertreffen auch die letzten vier Spielzeiten der 2. Fußball-Bundesliga im Free-TV, freut sich der TV-Sender.

Und am kommenden Spieltag könnte es wieder sehr gute Quoten geben. Erneut wird der FC Schalke 04 ein Topspiel austragen. Am 23. August steht nämlich das Nachbarschaftsduell gegen den VfL Bochum in der Veltins-Arena an. Auch hier darf sich der TV-Sender wieder auf viele Zuschauer einstellen.

Mehr Nachrichten für dich:

Gut für RTL: Neben Schalke und Kaiserslautern gibt es in der 2. Bundesliga noch einige andere Traditionsvereine, die viele Fans im ganzen Land haben. Bei ausgewählten Topspielen mit diesen großen Klubs werden auch weitere Top-Quoten folgen.