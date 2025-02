RTL: Programmänderung wegen Fußball! Bundesligist muss weichen

Die Spiele der Europa League und Conference League laufen in dieser Saison bei RTL. Der TV-Sender dürfte mit dem Abschneiden der deutschen Teams in der Gruppenphase wohl zufrieden sein. Mit Heidenheim und Frankfurt haben gleich zwei deutsche Teilnehmer den Sprung in die nächste Runde geschafft.

Trotz dessen muss ein Bundesligist zum Start der K.O.-Phase nun zurückstecken. RTL schnappt diesem Klub in der heißen Phase der Saison nun den Sendeplatz weg – viele Fans müssen umplanen!

Heidenheim-Rückspiel auf RTL-Nitro

Trotz nur einem mageren Pünktchen aus den letzten drei Spielen hat sich der 1. FC Heidenheim locker für die Playoffs der Conference League qualifiziert. Dort wartet mit dem FC Kopenhagen nun jedoch ein echtes Schwergewicht. Im Duell mit dem Tabellenersten Dänemarks geht die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt als klarer Außenseiter ins Rennen.

Wer die beiden Spiele live im TV schauen möchte, muss nun jedoch umplanen. Das Hinspiel wird zwar, wie gewohnt, auf RTL zu sehen sein (13. Februar, ab 20.15 Uhr), allerdings hat sich der Sender dazu entschieden, das Rückspiel in Kopenhagen eine Woche später (20. Februar, ab 18.20 Uhr) auf den Spartensender Nitro zu verlegen. Der Grund dürfte auf der Hand liegen.

Schlechte Quoten für Heidenheim-Spiele

Denn die Heidenheimer bringen RTL in dieser Saison auf internationalem Parkett vergleichsweise schwache Quoten. Wohl deswegen hat sich der Sender dazu entschieden, am frühen Donnerstagabend nicht auf seine routinemäßigen Nachrichten- und Soap-Sendungen verzichten zu wollen.

Zur besten Sendezeit, also dann, wenn gerade eigentlich die zweite Halbzeit in Kopenhagen laufen würde, wird auf RTL stattdessen „Mario Barth deckt auf“ zu sehen sein. Für viele Heidenheimer Fans sicherlich eine ärgerliche Entscheidung – auch wenn der Wechsel zu Nitro am Ende kein großes Problem darstellen dürfte.