RTL-Hammer! Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wird TV-Experte – doch es gibt einen Haken

Da ist RTL aber ein kleiner Coup gelungen!

Wenn am 7. Oktober um 20.45 Uhr Deutschland in Köln gegen die Nationalelf der Türkei ran muss, wird Ex-Nationalspieler Lukas Podolski an der Seite von Moderator Florian König das Spiel analysieren. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt.

RTL-Hammer: Lukas Podolski wird Experte beim Türkei-Test

Das keiner für dieses Spiel besser geeignet ist als „Poldi“, dürfte angesichts seiner Vita klar sein. Denn der gebürtige Kölner kehrt nicht nur in sein Kölner „Wohnzimmer“ zurück, sondern bringt auch seine Türkei-Expertise als Spieler bei Galatasaray Istanbul (2015-2017) und aktuell bei Antalyaspor ein.

Das ist die Karriere von Lukas Podolski:

2003–2006 1. FC Köln

2006–2009 FC Bayern München

2009–2012 1. FC Köln

2012–2015 FC Arsenal

2015 Inter Mailand (Leihe)

2015–2017 Galatasaray Istanbul

2017–2020 Vissel Kōbe

seit 2020 Antalyaspor

Podolski kennt türkischen Fußball

Lukas Podolski freut sich entsprechend darauf: „Ein Länderspiel in meiner Stadt Köln gegen die Türkei, wo ich derzeit bei Antalyaspor Vertrag habe. Im Fernsehen übertragen von dem Sender, mit dem ich mich seit vielen Jahren besonders verbunden fühle. Das ist ganz klar ein Fall für Poldi. Ich freue mich, dass ich am 7. Oktober als TV-Experte meine Erfahrungen mit dem deutschen und türkischen Fußball einbringen und bei der Gelegenheit auch Jogi und die Jungs mal wiedersehen kann.“

Lukas Podolski (re.), hier mit Bastian Schweinsteiger und Mesut Özil bei der WM, 2014, feiert sein TV-Experten-Debüt. Foto: imago images

Für die Nationalmannschaft absolvierte Podolski insgesamt 130 Länderspiele, Höhepunkt war der WM-Gewinn 2014. Der Haken: Podolski wird erstmal nur für das Spiel gegen die Türkei als Experte fungieren.

DFB-Elf kriselt

Aktuell ist die DFB-Elf von der Form vergangener Tage etwas entfernt. In der Nations League gab es gegen Schweiz und Spanien jeweils ein 1:1-Unentschieden.

Auch die Türkei kann nicht zufrieden sein. Für das Team von Trainer Şenol Güneş gab es zuletzt in der Nations League eine Heimniederlage gegen Ungarn (0:1) und ein Unentschieden in Serbien (0:0). (ms)