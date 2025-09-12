Nächster RTL-Hammer! Sender schnappt sich Fußball-Rechte

Die RTL-Zuschauer dürfen sich freuen – jedenfalls die, die sportbegeistert sind. Der Kölner Sender hatte zuletzt immer mehr Sportwettbewerbe in sein Portfolio aufgenommen: Unter anderem laufen dort Fußball, Football, Basketball und Formel 1.

Jetzt hat der Sender noch einen weiteren Hammer verkündet: RTL wird neben einigen Bundesliga- und Zweitliga-Spielen in der kommenden Saison auch noch den DFB-Pokal übertragen.

RTL verkündet Rechte-Hammer

Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze: Das hört man vor fast jedem Pokalspiel, wenn ein Favorit auf einen Außenseiter trifft. Und diesen Satz wird man ab der kommenden Saison sicherlich auch öfters bei RTL hören.

Der Sender wird nämlich ab der Saison 2026/27 bis einschließlich 2029/30 insgesamt 15 Top-Spiele des DFB-Pokals übertragen. Neben den exklusiven Live-Übertragungen umfasst die Vereinbarung weitere Highlight-Rechte im Free-TV und Streaming.

„Der DFB-Pokal begeistert Jahr für Jahr Fußballfans im ganzen Land – von Illertissen bis Norderstedt, von Essen bis Dresden. Klein gegen Groß, David gegen Goliath – und immer wieder diese besondere Magie des K.o.-Duells. Umso mehr freut es mich, dass RTL neben der ARD und dem ZDF künftig Teil dieser Fußballreise ist. Wir machen große Momente für alle sichtbar und bringen die Faszination DFB-Pokal mit starken Live-Events ins Free-TV – nahbar, emotional, für alle“, sagt Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland.

Portfolio wird erweitert

RTL hat nun mit dem Erwerb der DFB-Pokalrechte sein Fußball-Portfolio erweitert. Denn derzeit werden auch Partien der deutschen Nationalmannschaft, die UEFA Europa und Conference League, die Top-Spiele der englischen Premier League und das Top-Spiel der 2. Bundesliga live gezeigt.

Die Zuschauer des Kölner Senders dürfen sich also in Zukunft auf noch mehr Fußball im Free-TV und auch bei RTL+ freuen. Dabei wird es vermutlich nicht bleiben. Welche weiteren Fußball-Rechte sich RTL wohl noch sichern wird?