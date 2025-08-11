RTL verkündet Neuzugang – Ex-Nationalspieler wird Experte

Die Saison in der zweiten Bundesliga läuft – auch auf RTL. Bereits beim Topspiel Kaiserslautern gegen Schalke (1:0) konnte der TV-Sender starke Quoten verbuchen. Ein Erfolgskonzept, das jetzt neue Expertise erhält – ein Neuzugang mit „klarer Kante“.

So beschreibt RTL in der offiziellen Pressemitteilung die Verpflichtung von Max Kruse als künftigen TV-Experten. Der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler unterstützt dabei das Übertragungsteam für die Live-Spiele der zweiten Bundesliga. Doch auch darüber hinaus soll Kruse zum Einsatz kommen.

Neuer RTL-Experte: „Kruse ist ein echter Typ“

Auch die Europapokal-Spieltagsshow „Matchday“ soll Kruse mit seiner Expertise bereichern, die laut Frank Robens vor allem durch eines gekennzeichnet ist: „Max Kruse ist ein echter Typ. Meinungsstark, unkonventionell, authentisch. Mit klarer Kante, Humor und tiefem Fußballverständnis“, betont der RTL-Sportchef. Fußballfans dürfen sich auf meinungsstarke Analysen freuen. Daraus macht auch Kruse selbst keinen Hehl.

Der Ex-Profi legt vor allem Wert darauf, „wie gewohnt klar und deutlich Stellung zu beziehen und den Fans somit ehrliche Einblicke zu liefern“. Eine Art, mit der Kruse bereits in Formaten wie dem „Doppelpass“ oder seinem wöchentlichen Podcast „Flatterball“ regelmäßig für Aufsehen sorgt.

Lockere und ehrliche Live-Berichterstattung

Auch wenn Schlagzeilen liefern, nicht zu seinen Hauptaufgaben bei seinem Job als Experte zählt, dürfte Kruses lockere und ehrliche Art gerade in der Live-Berichterstattung gut ankommen. Bereits seit 2019 überzeugt Torsten Mattuschka bei „Sky“ viele Fußballfans mit einem ähnlich offenen Charakter.

Wie Kruse bei den Fans auf RTL ankommen wird, dürfte sich schnell in der bereits angebrochenen Saison zeigen. Gerade in der Live-Übertragung der zweiten Bundesliga warten noch einige Topspiele auf den ehemaligen Nationalspieler.