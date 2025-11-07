RTL-Hammer! Sender hat großen Grund zum Jubeln

Der VfB Stuttgart sorgt in dieser Saison nicht nur sportlich für Furore, sondern beschert auch RTL glänzende Quoten. Das Duell mit Feyenoord Rotterdam entwickelte sich am Donnerstagabend zu einem echten Publikumsmagneten. Schon in der ersten Hälfte schalteten im Schnitt 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein – starke Zahlen für den Kölner Sender.

Mit einem Marktanteil von 10,7 Prozent beim Gesamtpublikum lag RTL deutlich über dem Senderschnitt. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar für beachtliche 14,9 Prozent. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen konnte RTL mit 12,1 Prozent punkten – ein gelungener Start in den Fußballabend.

RTL jubelt über starke Quoten

Nach dem Seitenwechsel ging es dann richtig ab. Als der VfB Stuttgart in der Schlussphase den Sieg klar machte, stiegen die Werte weiter an. Ab 22 Uhr verfolgten 2,95 Millionen Fans die Partie live. RTL durfte sich über 17,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum freuen – ein echter Volltreffer.

In den Zielgruppen lief es sogar noch besser: 16,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und satte 19,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nach dem Abpfiff hielt das Interesse weiter an. Laut AGF erreichte RTL in den Minuten nach Spielende stolze 21,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen – Bestwert des Abends.

RTL holt sich Tagesmarktführung

Auch die anschließende Highlight-Sendung hielt das Niveau hoch. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht verfolgten im Schnitt noch 1,07 Millionen Fußball-Fans die Zusammenfassungen. Damit sicherte sich RTL 13,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 11,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen – ein rundum gelungener Abschluss.

Dank des erfolgreichen Fußballabends schnappte sich RTL am Ende sogar die Tagesmarktführung bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit 10,8 Prozent ließ der Sender die Konkurrenz klar hinter sich. Das ZDF landete mit 7,7 Prozent auf Rang zwei. Bei den 14- bis 59-Jährigen drehte sich das Bild leicht: Hier lag das ZDF mit 9,8 Prozent knapp vor RTL (9,2 Prozent).