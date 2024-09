RTL macht es offiziell – jetzt darf es jeder wissen

Die Bundesliga steckt schon in ihrer ersten Länderspielpause, im internationalen Wettbewerbe ist es aber noch nicht losgegangen. Am 25. September startet die Europa League in die neue Saison. Live verfolgen kannst du die Spiele auch in dieser Spielzeit wieder bei RTL.

Rund drei Wochen vor dem Start hat RTL nun auch bekannt gegeben, welche Spiele bei dem Sender im Free-TV laufen werden. Die Fans von Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim können sich freuen.

RTL: Beide Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV

Gleich zum Start der neuen Europa League-Saison gibt es eine Besonderheit. Nicht nur das Format ist völlig neu, sondern es wird am 1. Spieltag sogar an zwei verschiedenen Tagen gespielt. Zuvor war die Europa League immer am Donnerstag im Einsatz, nun wird der Auftakt aber sogar gesplittet. Die Champions League spielt schon eine Woche zuvor, erst ab dem 2. Spieltag haben sie einen gemeinsamen Rhythmus.

Für RTL ist die Aufteilung der Spiele auf den 25. und 26. Oktober natürlich ein großer Vorteil. So kommt der Sender gar nicht erst in die Verlegenheit, nur eines der Spiele im Free-TV zu zeigen. Sowohl das Auswärtsspiel der TSG Hoffenheim beim dänischen Klub FC Midtjylland, als auch das Heimspiel von Eintracht Frankfurt laufen damit bei RTL.

25. September:

RTL

FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Lothar Matthäus)

RTL+

FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim (21:00 Uhr – Einzelspiel: Robby Hunke & Patrick Helmes / Konferenz: Cornelius Küpper)

Manchester United vs. FC Twente Enschede (21:00 Uhr – E: Christoph Stadtler & Nils Petersen / K: Freddie Schulz)

Dynamo Kiew vs. Lazio Rom (21:00 Uhr – E: Julian Engelhart / K: Florian von Stackelberg)

Galatasaray Istanbul vs. PAOK (21:00 Uhr – E: Rene Langhoff / K: Peter Reichert)

OGC Nizza vs. Real Sociedad San Sebastian (21:00 Uhr – K: Jürgen Schmitz)

26. September:

RTL

Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Lothar Matthäus)

RTL+

Fenerbahçe Istanbul vs. Union Saint-Gilloise (18:45 Uhr – E: Stefan Galler / K: Peter Reichert)

Malmö FF vs. Glasgow Rangers (18:45 Uhr – E: Tim Hemmrich / K: Alexander Küpper)

Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen (21:00 Uhr – E: Cornelius Küpper & Felix Kroos / K: Robby Hunke)

Tottenham Hotspur vs. Qarabag FK (21:00 Uhr – E: Christian Straßburger & Nils Petersen / K: Stefan Fuckert)

Ajax Amsterdam vs. Besiktas Istanbul (21:00 Uhr – E: Michael Born / K: Klaus Veltman)

AS Rom vs. Athletic Bilbao (21:00 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Philip Konrad)

Olympique Lyon vs. Olympiakos Piräus (K: Alexander Klich)

Top-Spiele in der Konferenz und als Einzelspiel

Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag wird RTL darüber hinaus einige Top-Partien als Einzelspiele und der Konferenz. Da wären unter anderem Manchester United gegen die Schalker Freunde von Twente Enschede oder AS Rom mit Mats Hummels gegen Athletic Bilbao.

Moderiert wird die Europa-League-Übertragung wie gewohnt von Laura Papendick. An ihrer Seite stehen Experte Lothar Matthäus und Kommentator Marco Hagemann. Steffen Freund ist nicht mehr mit dabei.