RTL: Paukenschlag bei EM 2024! Sofortiges Aus verkündet

Hammer bei RTL! Mitten während den Achtelfinalspiele der EM 2024 verkündet Steffen Freund sein Aus beim Sender – mit sofortiger Wirkung. Schweiz – Italien (2:0) war das letzte Spiel als Experte am Mikrofon.

Warum? Und warum mitten während der EM 2024? Darüber hüllen sich RTL und Steffen Freund in Schweigen. Seine Abschieds-Nachricht aber klingt nicht nach bösem Blut.

RTL-Hammer: Steffen Freund weg

Zehn Jahre lang begleitete er die Live-Spiele bei RTL und Nitro. Damals war der Privatsender noch ein kleines Licht in der Fußball-Landschaft. Heute hat man sich dank vieler Live-Übertragungen von EM-Qualifikation, Europa- und Conference-League und nun sogar zwölf Spielen der EM 2024 etabliert. Freund gehörte stets dazu – und wird es fortan nicht mehr.

+++ Katharina Kleinfeldt privat: Schräger Spitzname – so furchteinflößend war die Wimbledon-Moderatorin früher +++

Aus dem Nichts verkündete er kurz vor Schweiz – Italien, dass die Achtelfinal-Partie sein letzter Auftritt für den Privat-Sender sein wird. Hintergründe nennt er nicht. Schon vorher war durchgesickert, dass sein Vertrag am 30. Juni ausläuft. Wer den Schritt gegangen ist und sich für eine Trennung entschieden hat, bleibt unklar.

Alles, was du für die perfekte EM-Gartenparty brauchst

TV-Experte verkündet RTL-Abschied

„Jeder einzelne Spieltag war ein Fußballfest und ist heute die erfolgreichste Sportsendung des Kölner Senders“, schreibt der 54-Jährige auf Instagram. „Ein fettes DANKE an alle Kollegen und Freunde, mit denen ich über die Jahre zusammenarbeiten durfte.“ Besonders hebt er dabei Kommentator Marco Hagemann hervor, an dessen Seite er viele Jahre die Spiele bei RTL begleitete.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Wer der neue Kollege an Hagemanns Seite wird, dürfte spätestens im Viertelfinale klar sein. Auch in der Runde der letzten Acht zeigt RTL wieder in Kooperation mit MagentaTV ein Spiel live im Free-TV.