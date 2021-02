Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen: RWE ergreift drastische Maßnahme

Im Achtelfinale des DFB-Pokal kommt es zu einem kleinen Derby. Das Duell lautet: Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen.

Der Regionalligist Rot-Weiss Essen hat es bis in die dritte Runde des DFB-Pokals geschafft und trifft jetzt auf Bayer Leverkusen.

Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen im Live-Ticker

Schafft Rot-Weiss Essen die nächste Überraschung im DFB-Pokal oder zieht der Favorit Bayer Leverkusen ins Viertelfinale ein?

Alle Infos rund um das DFB-Pokal-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Rot-Weiss Essen – Bayer Leverkusen -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Essen: Davari - Plechaty, Heber, Grote, A. Hahn, Grund - Harenbrock, Kehl-Gomez - Young, Engelmann, Kefkir

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Fosu-Mensah, Dragovic, Wendell - Aranguiz - Demirbay, Wirtz - Bellarabi, Alario, Bailey

17.25 Uhr: „Ich werde morgen keinen Spieler rauslassen, weil es auch ohne diesen Spieler möglich ist zu gewinnen. Nein! Wir wollen die nächste Runde erreichen“, erklärte Leverkusen-Trainer Peter Bosz. Klingt nicht gerade nach Rotation.

15.34 Uhr: „Bitte verhaltet Euch alle Corona-konform und verbringt den Fußballabend mit einem Kaltgetränk vor dem eigenen Fernseher“, appellierte Uhlig an die Fans. Der Bereich vor dem Stadion an der Hafenstraße wird komplett gesperrt. Beim letzten Sieg im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf hatten sich einige Fans spontan am Stadion versammelt.

14.51 Uhr: „Das wird kein Bonusspiel, bei dem wir mit Autogrammkarten und Edding dastehen und uns Unterschriften von den Stars holen. Wir wollen gewinnen“, kündigte RWE-Vorstandsboss Marcus Uhlig an: „Wir wissen, dass die Chancen noch mal kleiner sind. Aber sie sind da.“

13.22 Uhr: Rot-Weiss Essen ist der klare Underdog in der Begegnung, aber die Essener haben bewiesen, dass sie die Großen schlagen können. Auf dem Weg ins Achtelfinale hat Essen den Bundesligisten Arminia Bielefeld und Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

12.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen! Hier bekommst du alle Informationen rund um die Begegnung.