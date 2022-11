Robert Lewandowski bricht in Tränen aus – dieser Moment lässt den Weltstar hemmungslos weinen

Tore schießen: Für Robert Lewandowski längst das Normalste der Welt. Doch bei einer Weltmeisterschaft war dem Polen noch nie ein Treffer gelungen.

Bei der WM 2022 lastete deshalb ein riesiger Druck auf Robert Lewandowski. Wie groß der Druck wirklich war, zeigte sich bei Polen gegen Saudi-Arabien deutlich. Bei seiner womöglich letzten WM gelang die Erlösung. Dann flossen Tränen.

Robert Lewandowski weint nach Tor bitterlich

Bälle ins Tor schießen, Trophäen in den Himmel recken – das alles ist für Lewandowski längst Routine geworden. Der Wunderstürmer hat in seiner Karriere praktisch alles erreicht. Doch es gibt sie noch: Die Momente, die ihn aus der Fassung bringen.

Mit der Nationalelf waren ihm Erfolge nie vergönnt. Für den Weltstar ist es erst die zweite WM seiner langen und erfolgreichen Karriere. Und mit inzwischen 34 Jahren womöglich auch die letzte. Umso größer war der Druck, den letzten Haken auf der „Bucket List“ zu machen. Denn ein WM-Tor war ihm noch nie vergönnt.

Erlösender erster WM-Treffer

Wie immens der Druck wirklich war, zeigte sich bei der Erlösung. Im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien (2:0) war es endlich so weit. Robert Lewandowski erzielte das so sehnlich erhoffte WM-Tor und brach sofort in Tränen aus.

Zugegeben: Der Treffer wurde ihm praktisch geschenkt. Abdulellah al-Malki ließ einen Querpass am eigenen Strafraum durchrutschen, Lewandowski schaltete schnell und hatte völlig frei vor dem Kasten keinerlei Mühe. Doch das Zustandekommen interessierte anschließend niemanden mehr.

Als das Netz zappelte, drehte Robert Lewandowski ab, rannte jubelnd aus dem Strafraum. Dann sank er zu Boden und begann hemmungslos zu weinen. Alle polnischen Teamkollegen wussten um die Bedeutung dieses Treffers, stürzten sich auf den Star und vergruben ihn unter einer riesigen Jubeltraube. Als die verschwunden war, blieb „Lewy“ noch einige Augenblicke liegen, vergrub das Gesicht im Rasen.

Noch immer weinend wurde er von seinen Teamkollegen in den Arm genommen, sendete anschließend einen Kuss zu seinen Liebsten auf die Tribüne. Das zweite Gruppenspiel der WM 2022 – es hat den letzten sehnsüchtigen Wunsch von Robert Lewandowski endlich wahr werden lassen.