Robert Lewandowski: Irres Gerücht! Stürmer-Star vor Hammer-Wechsel?

Mit dem FC Barcelona hat Robert Lewandowski in der abgelaufenen Saison das nationale Triple gewonnen – die Zusammenarbeit mit Hansi Flick funktioniert weiterhin. Schon bei den Bayern arbeiteten beide hocherfolgreich zusammen. Macht der polnische Superstar dennoch zeitnah den Abflug?

Robert Lewandowski könnte Berichten zufolge nach Vertragsende beim FC Barcelona im Jahr 2026 in die Saudi Pro League wechseln. Laut der saudi-arabischen Zeitung „Al-Riyadiyah“ habe der 36-Jährige diesen Wunsch bereits geäußert. Seine Agentur soll Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Barcelona bisher nicht initiiert haben.

Robert Lewandowski vor Saudi-Wechsel?

„Das wird kommen – und die Saudi Pro League wird Lewandowski in einem ihrer Teams sehen“, behauptet die Zeitung. Während aktuell keine konkreten Verhandlungen laufen, deutet vieles auf einen Wechsel hin. Auffällig: Viele große Stars wie Karim Benzema und Cristiano Ronaldo haben diese Richtung schon eingeschlagen.

Bisher dementierte Lewandowski Verbindungen nach Saudi-Arabien konsequent. Sein Fokus lag immer auf dem Vertrag beim FC Barcelona. Doch nach Verletzungen und durchwachsenen Leistungen in der letzten Saison könnte die Aussicht auf ein lukratives Karrierefinale in der Wüste verlockend sein.

Unruhe in der Nationalmannschaft

Denn die sportliche Lage bei Lewandowski spitzt sich zu: In der Champions League verletzte er sich in der entscheidenden Phase gegen Inter, konnte so also nicht entscheidend helfen, das Finale zu erreichen. Später sagte er die Länderspiele Polens unter Verweis auf mentale Erschöpfung ab. Diese Entscheidung führte zu heftigen Konsequenzen, darunter der Verlust des Kapitänsamts. Daraufhin folgte der große Krach mit Verband und Nationaltrainer.

Die Unruhen in Polens Nationalteam setzen Lewandowskis Stellung weiter unter Druck. Nach der Niederlage gegen Finnland musste Nationaltrainer Michal Probierz gehen. Eine Aussöhnung zwischen Robert Lewandowski und dem polnischen Verband wirkt aktuell schwierig.

Steuert Robert Lewandowski tatsächlich auf sein Karriereende in Saudi-Arabien zu? Der Ex-Bayern-Star könnte ab 2026 einen letzten großen Vertrag unterschreiben und damit dem Weg vieler Fußballgrößen folgen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.