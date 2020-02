Real Madrid – Manchester City im Live-Ticker: Paukenschlag! Kroos und vier weitere Superstars auf der Bank

Madrid. Das Topspiel in der Champions League heißt am Mittwochabend Real Madrid – Manchester City.

Die Begegnung Real Madrid gegen Manchester City ist ein echtes Kracher-Duell im Achtelfinale.

Real Madrid – Manchester City im Live-Ticker

Wer gewinnt das Duell der Super-Trainer? Zinedine Zidane oder Pep Guardiola?

Alles rund um das Champions-League-Achtelfinale Real Madrid gegen Manchester City erfährst du hier in unserem Live-Ticker!

---------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Real Madrid – Manchester City 0:0 (-:-)

Tore:

---------

Mögliche Aufstellungen:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro - Fede Valverde, Modric - Vinicius, Benzema, Isco

Bank: Areola, Militao, Kroos, Bale,, Marcelo, Vasques, Jovic

Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Mendy - Rodrigo - Gündogan, De Bruyne - Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Mahrez

Bank:

---------

Spieldaten

Anstoß: 26. Februar, 21 Uhr

26. Februar, 21 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

---------

10.: Es ist ein taktisch geprägter und wenig spektakulärer Auftakt in diese Partie, die eigentlich so viel verspricht. Beide Teams schauen sich erst einmal genau an, was der Gegner vorhat, die beiden Welt-Trainer Zidane und Guardiola nehmen den taktischen Feinschliff vor.

4.: Real Madrid erst mit einem kleinen Wackler in der Defensive, dann aber mit der Spielkontrolle eines Gastgebers. City steht hinten dicht gestaffelt und scheint hier heute den ein oder anderen schnellen Spielzug nach Ballgewinn anzupeilen.

1. Minute: Los gehts! Daniele Orsato hat das Spiel freigegeben.

20.55 Uhr: Das Bernabeu tobt, die Hymne erklingt, in fünf Minuten geht es los. Es ist das wohl heißteste Achtelfinal-Duell in diesem Jahr. Und eins ist sicher: Ein Top-Favorit auf den Titel muss dabei die Segel streichen.

20.22 Uhr: Da haben aber gleich beide Trainer für einen Paukenschlag gesorgt! Zinedine Zidane lässt Toni Kroos und auch Gareth Bale auf der Bank, Pep Guardiola startet ohne Bernardo Silva, Raheem Sterling und auch Super-Goalgetter Sergio Aguero sitzt zunächst draußen. Was stecken denn da für Taktiken dahinter?!

20.07 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

19.33 Uhr: Um 21 Uhr pfeift der Italiener Daniele Orsato die Begegnung im Estadio Santiago Bernabeu an. Wir warten gespannt auf die Aufstellungen der Teams.

17.43 Uhr: Bei Real Madrid ist die Situation etwas angespannter. Mit Eden Hazard fällt einer der wichtigsten Spieler im Star-Ensemble aus. Zudem sind Mariano Diaz und Marco Asensio noch verletzt.

17.38 Uhr: Kommen wir einmal zum Personal. Manchester City kann aus dem Vollen schöpfen. Der zuletzt angeschlagene Raheem Sterlin kehrt pünktlich wieder zurück. Für Leroy Sané kommt das Spiel wohl noch zu früh, der deutsche Flügelflitzer befindet sich nach seinem Kreuzbandriss noch im Aufbautraining.

---------

---------

15.49 Uhr: Der Franzose wurde zum Teil von Guardiola ausgebildet – bei dem Spanier absolvierte er ein Praktikum. „Guardiola hat mir viele Ratschläge gegeben und viele Vorträge gehalten. Er war aufrichtig und offen, von solchen Leuten lernt man Ding“, sagte Zidane rückblickend.

15.47 Uhr: Zinedine Zidane wollte den Fokus auf das Spiel legen: „Es spielt Real gegen Manchester, nicht Zidane gegen Guardiola. Die Leute wollen ein Fußballspiel sehen.“

14.22 Uhr: Pep Guardiola sagte vor dem Duell: „Es ist nur ein weiteres Spiel. Das ist alles. Der Wunsch zum Siegen muss immer da sein, sonst ist es unmöglich“, und sagte weiter:„du brauchst auch Glück. Aber das kann man nicht kontrollieren."

12.15 Uhr: Kollege Zinedine Zidane ist Guardiola da schon einiges vorraus. Mit Real Madrid holte er den Henkelpott gleich drei Mal in Folge und dankte schließlich ab. Nur ein halbes Jahr nach seinem Rücktritt startete er seine zweite Amtzeit bei den Königlichen, doch nach dem Weggang von Cristiano Ronaldo läuft es bei den Madrilenen international und national noch überhaupt nicht.

11.02 Uhr: Pep Guardiola wartet jetzt schon seit 2011 auf einen Champions-League-Titel. In drei Jahren beim FC Bayern München und jetzt in seinem vierten Jahr bei Manchester City wartet er immer noch sehnsüchtig auf den Henkelpott. Nach zwei Liga-Titeln in Folge soll es endlich mit dem international Pokal klappen.

09.27 Uhr: Weil Manchester City aber in der Liga schon abgeschlagen ist, werden die Citizens wohl alles auf die Champions League setzen.

09.24 Uhr: „Wir werden sehen, was beim CAS passiert. Wir sind optimistisch. Wir verdienen die Champions League, aber wenn es nicht passiert, dann müssen wir es akzeptieren und weiterschauen“, sagte Trainer Pep Guardiola zu der Sperre.

09.22 Uhr: Für Manchester City dürfte es die vorerst letzte Saison in der Champions League sein. Die Engländer sind wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre von der UEFA gesperrt worden. City will gegen das Urteil aber noch vorgehen.

------------------------------------

Mittwoch, 26. Februar, 8.54 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute Abend ist es endlich so weit. Real Madrid und Manchester City stehen sich im Achtelfinale der Champions League gegenüber. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen wichtigen Infos rund ums Spiel.

16.50 Uhr: Manchester City konnte sein letztes Spiel immerhin vernünftig gestalten. Das Duell um Platz zwei in der Premiere League entschied City gegen Leicester mit 1:0 für sich.

15.35 Uhr: Die Generalprobe haben die Madrilenen mächtig in den Sand gesetzt. Gegen UD Levante verlor Real nicht nur die Partie (0:1), sondern auch die Tabellenführung in La Liga.

---------

Formcheck (letzte 5 Spiele):

Real Madrid: 2 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen

Manchester City: 3 Siege, 2 Niederlagen

---------

14.53 Uhr: Real Madrid ist zwar in der Liga noch im Rennen, doch zuletzt gab es immer wieder den ein oder anderen Rückschlag. Zehn von 25 Partien konnten die „Königlichen“ in diesem Jahr nicht erfolgreich bestreiten.

14.51 Uhr: Doch trotzdem läuft es bei beiden Mannschaften in diesem Jahr noch nicht wirklich rund. Manchester City hat den Kampf um die Meisterschaft schon lange gegen den FC Liverpool verloren. Der Rückstand auf die Klopp-Elf beträgt schon jetzt 22 Punkte.

14.25 Uhr: …um genau zu sein das wertvollste gegen das drittteuerste Ensemble in der Champions League. Manchester City führt die Liste mit einem Kader-Gesamtmarktwert von 1,29 Mrd. Euro an, Real Madrids Star-Truppe ist mit 1,08 Mrd. Euro nur unweit weniger wert. Dazwischen liegt nur noch der Vorjahressieger FC Liverpool (1,19 Mrd. Euro).

14.23 Uhr: Wir dürfen uns morgen auf einen echten Kracher freuen – vielleicht sogar das Topspiel im Achtelfinale der Champions League. Mit Real Madrid und Manchester City treffen zwei der wertvollsten Teams der Welt aufeinander …

Dienstag, 25. Februar, 14.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City. Wir versorgen dich vorab mit allen wichtigen Informationen rund die Partie.