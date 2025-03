Jude Bellingham: Hammer-Wechsel? Transfer-Guru deutet es an

In der Liga steht Real Madrid punktgleich mit dem FC Barcelona an der Spitze, in der Champions League stehen Jude Bellingham und Co. im Viertelfinale und im Pokal hat man ebenfalls noch alle Chancen auf den Titelgewinn. Die Saison geht für die Königlichen jetzt so richtig in die heiße Phase – es geht um Titel. Und doch richtet sich der Blick der Verantwortlichen schon auf die kommende Saison.

Real Madrid möchte im Sommer einmal mehr aufrüsten, das Star-Ensemble weiter verstärken. Ganz oben auf der Einkaufsliste: ein Landsmann von Mittelfeld-Star Jude Bellingham. Spielen er und sein Kumpel bald gemeinsam in Madrid?

Jude Bellingham: Real plant Hammer-Transfer

Seit Monaten kursieren Gerüchte um einen ablösefreien Wechsel von England-Star Trent Alexander-Arnold zu Real Madrid. Die Königlichen sollen großes Interesse an dem Liverpool-Star haben. Einen neuen Vertrag wird dieser bei seinem Heimat- und Herzensklub wohl nicht unterschreiben.

Seit 21 Jahren spielt Alexander-Arnold für die „Reds“, gewann mit „seinem“ Klub unter anderem die Premiere League und die Champions League. Er ist in Liverpool zu einer echten Legende geworden. Doch im Sommer stehen alle Zeichen auf Abschied. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano stehe eine endgültige Einigung aller Parteien zwar noch aus, alle Beteiligten sollen jedoch „sehr optimistisch sein“, dass es letztlich mit dem Wechsel klappen wird.

Laut Transfer-Journalist Sacha Tavolieri von „Sky Sport CH“ soll es gar schon eine Einigung geben. Demnach erhalte der Engländer beim spanischen Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag, der ihm eine stattliche Gehaltserhöhung einbringen soll. Satte 15 Millionen Euro pro Jahr soll Alexander-Arnold in Madrid verdienen können.

Nächster ablösefreier Coup?

Erst im letzten Sommer hat Real Madrid mit dem ablösefreien Wechsel von Kylian Mbappe für mächtig Aufsehen gesorgt. Einen solchen Spieler zum „Nulltarif“ zu bekommen, war ein echter Paukenschlag. Nun scheint es, als würde Real in diesem Sommer einen der besten Rechtsverteidiger der Welt ablösefrei bekommen.

Möglicherweise hat auch Jude Bellingham bei diesem Transfer seine Finger im Spiel: Bellingham und Alexander-Arnold kennen sich seit Jahren, sind mittlerweile ganz enge Freunde und Mannschaftskollegen bei den „Three Lions“. Ab der kommenden Spielzeit könnten sie auch erstmals im Verein zusammenspielen.