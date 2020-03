RB Leipzig – Tottenham Hotspur im Live-Ticker: Erster Viertelfinal-Einzug der „Bullen“-Geschichte?

Leipzig. Im ersten Achtelfinal-Rückspiel mit deutscher Beteiligung heißt es am Dienstagabend RB Leipzig – Tottenham Hotspur.

In der Partie zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Erfolgsgeschichte fortsetzten und erstmals in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale der Champions League einziehen.

RB Leipzig – Tottenham Hotspur im Live-Ticker

Kann RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur gewinnen? Oder machen es die Gäste nach der Niederlage im Hinspiel noch einmal spannend?

Wir versorgen dich mit allen Infos zum Spiel RB Leipzig – Tottenham Hotspur im Live-Ticker.

----------

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 09.03.2020, 21.00 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Schiedsrichter:

----------

Mögliche Aufstellungen:

Leipzig: Gulácsi – Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino – Laimer, Sabitzer – Nkunku – Schick, Werner

Tottenham: Lloris – Tanganga, Sanchez, Alderweireld, Dier, Vertonghen – Ndombélé, Skipp – Lamela, Bergwijn – Alli

----------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.46 Uhr: Von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist das Achtelfinalspiel in Leipzig nicht betroffen. Im Gegensatz zum Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund wird das Spiel mit Publikum und nicht als Geisterspiel stattfinden.

Montag, 9. März, 15.40 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur. Hier bekommst du schon vor dem Anstoß alle Infos, die du brauchst!

----------

Die Ausgangslage:

RB Leipzig: Lange als Mitfavorit auf die Meisterschaft gehandelt, will Julian Nagelsmann mittlerweile nichts mehr von einem Zweikampf mit Bayern München wissen. Gegen Leverkusen (1:1) und Wolfsburg (0:0) ließen die „Bullen“ zuletzt Punkte liegen, stehen auf Platz 3 der Tabelle.

Tottenham Hotspur: Beim Premier-League-Klub sieht es allerdings noch schlechter aus als bei den Gastgebern. Die Formkurve der „Spurs“ zeigt nach deutlich nach unten. Neben dem verlorenen Stadtderby gegen Chelsea flog Tottenham sogar gegen den Liga-Letzten Norwich aus dem FA-Cup. In der Liga steht die Mannschaft von Jose Mourinho mittlerweile auf Rang 8 – das reicht nicht einmal für die Europa-League.