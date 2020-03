RB Leipzig – Tottenham Hotspur im Live-Ticker: Doppel-Hammer! Sabitzer lässt RB-Fans toben

Leipzig. Im ersten Achtelfinal-Rückspiel mit deutscher Beteiligung heißt es am Dienstagabend RB Leipzig – Tottenham Hotspur.

In der Partie zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Erfolgsgeschichte fortsetzten und erstmals in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale der Champions League einziehen.

RB Leipzig – Tottenham Hotspur im Live-Ticker

Kann RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur gewinnen? Oder machen es die Gäste nach der Niederlage im Hinspiel noch einmal spannend?

Wir versorgen dich mit allen Infos zum Spiel RB Leipzig – Tottenham Hotspur im Live-Ticker.

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 09.03.2020, 21.00 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Schiedsrichter:

RB Leipzig – Tottenham Hotspur 2:0 (-:-)

Tore: 1:0 Sabitzer (10.), 2:0 Sabitzer (21.)

25.: Leipzig könnte jetzt einen Gang runterschalten. Doch darauf hat die Elf von Julian Nagelsmann offenbar gar keine Lust – RB spielt weiter zügig nach vorn und bekommt eine Ecke.

21.: TOOOOOR für Leipzig!!!

Wahnsinn! Wieder Marcel Sabitzer. Aurier leistet sich in der Tottenham-Defensive einen fatalen Stellungsfehler und lässt RB viel Platz zum Flanken.

19.: TOR für Leipzig?

Wieder zappelt das Netz hinter Hugo Lloris! Aber zurückgepfiffen. Werner, der den Ball aus einem knappen Meter einschob, stand im Abseits. Starker Auftritt der Leipziger bis hierher.

18.: Guter Zug von Tottenham. Eine flache Hereingabe muss Upamecano in höchster Not zur Ecke klären.

14.: Insgesamt steht jetzt also ein 2:0 für Leipzig auf dem Papier. Sollte Tottenham hier allerdings noch mit 2:1 gewinnen, wären die Engländer weiter – sie hätten dann ein Auswärtstor mehr als RB. Rechenspielchen, die Leipzig nach einer Viertelstunde Spielzeit wohl herzlich wenig interessieren.

10.: TOOOOOR für Leipzig!

Zunächst hat Werner viel Platz. Sein Schuss prallt allerdings an die Brust von Dier. Dann ist es Sabitzer, der den Nachschuss aus dem Stand im Tor versenkt und die Bullen noch näher ans Viertelfinale bringt. Lloris konnte nicht mehr entscheiden ablenken.

7.: Erste Torraumszene für RB! Schwenk traut sich den Abschluss nicht so recht zu und legt quer auf Angelino, der scheitert jedoch mit einem Grätschen-Schuss-Mix an einem Tottenham-Verteidiger.

5.: Tottenham geht es zu Beginn mit viel Tempo und Drang nach vorne an. Kein Wunder: Ein Tor brauchen die „Spurs“ heute mindestens.

1. Minute: Es ist angerichtet. Der Ball rollt im Rückspiel zwischen Leipzig und Tottenham.

20.14 Uhr: Die Aufstellungen sind da:

Leipzig: Gulácsi – Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino – Laimer, Sabitzer – Nkunku – Schick, Werner

Gulácsi – Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino – Laimer, Sabitzer – Nkunku – Schick, Werner Tottenham: Lloris – Aurier, Alderweireld, Tanganga, Sessegnon – Dier, Winks – Lucas Moura, Lo Celso, Lamela – Alli

19.18 Uhr: In weniger als zwei Stunden wird es Ernst. Julian Nagelsmann zeigt sich vor dem Duell kampflustig: „Mourinho gegen Nagelsmann: Das ist kein Duell auf Augenhöhe. Darüber denke ich auch nicht weiter nach. Ich will mit meiner Mannschaft weiterkommen. Aber Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig ist definitiv ein Duell auf Augenhöhe.“

16.38 Uhr: Tottenham-Coach José Mourinho gibt sich vor dem Duell ungewohnt entspannt. „Das 0:1 ist nicht schlimm, sondern lässt die Tür für uns offen“, so der Portugiese. „Wenn sie mich fragen, wie wir mindestens zwei Tore schießen sollen ohne Kane, Son, Bergwijn, dann sage ich: Wir können. Antonio Rüdiger hat im Spiel gegen Chelsea ein Eigentor geschossen, das können die Leipziger auch.“

14.49 Uhr: Dass die „Bullen“ in Tottenham „nur“ mit einem Treffer Unterschied gewannen, ärgert die Leipziger. „Wir hätten das Hinspiel auch 2:0 oder 3:0 gewinnen können, wenn nicht sogar müssen", so Verteidiger Marcel Halstenberg gegenüber „t-online.de“ und ergänzt: „Ich glaube, dass Tottenham uns jetzt anders bespielen und ein ganz anderes Gesicht zeigen wird. Beim Heimspiel hat es mich schon überrascht, dass sie zu Hause nicht so aktiv waren.“

Dienstag, 8.12 Uhr: Matchday! Heute Abend geht es für RB Leipzig um den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. Dabei geht es möglicherweise zum vorerst letzten Mal vor Publikum zur Sache – in der Bundesliga steht die Geisterspiel-Entscheidung bevor, die auch die Heimspiele der „Roten Bullen“ treffen dürfte.

16.46 Uhr: Von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist das Achtelfinalspiel in Leipzig nicht betroffen. Im Gegensatz zum Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund wird das Spiel mit Publikum und nicht als Geisterspiel stattfinden.

Montag, 9. März, 15.40 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur. Hier bekommst du schon vor dem Anstoß alle Infos, die du brauchst!

Die Ausgangslage:

RB Leipzig: Lange als Mitfavorit auf die Meisterschaft gehandelt, will Julian Nagelsmann mittlerweile nichts mehr von einem Zweikampf mit Bayern München wissen. Gegen Leverkusen (1:1) und Wolfsburg (0:0) ließen die „Bullen“ zuletzt Punkte liegen, stehen auf Platz 3 der Tabelle.

Tottenham Hotspur: Beim Premier-League-Klub sieht es allerdings noch schlechter aus als bei den Gastgebern. Die Formkurve der „Spurs“ zeigt nach deutlich nach unten. Neben dem verlorenen Stadtderby gegen Chelsea flog Tottenham sogar gegen den Liga-Letzten Norwich aus dem FA-Cup. In der Liga steht die Mannschaft von Jose Mourinho mittlerweile auf Rang 8 – das reicht nicht einmal für die Europa-League.