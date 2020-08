RB Leipzig – Paris Saint-Germain im Live-Ticker: Nehmen die „Bullen“ auch PSG auf die Hörner?

Im ersten Halbfinale der Champions League kommt es zum Duell RB Leipzig – Paris Saint-Germain.

Die Rollen sind in diesem Halbfinale der Champions League klar verteilt: Gegen RB Leipzig ist PSG mit seinen vielen Superstars der Favorit.

Champions League: RB Leipzig – Paris Saint-Germain im Live-Ticker

Doch die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat in der Champions League bewiesen, dass mit ihr zu rechnen ist. Kommt es am Dienstagabend zur großen Überraschung?

Alle Infos zur Champions League und zum Halbfinale RB Leipzig – PSG im Live-Ticker!

Leipzig – PSG -:- (-:-)

Tore:

Startaufstellungen:

Leipzig: Gulacsi – Mukiele, Upamecano, Klostermann – Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino – Nkunku, Olmo – Poulsen

Paris: Sergio Rico – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Marquinhos – Paredes, Herrera – di Maria, Mbappé, Neymar

Spielinfos:

Anstoß: Dienstag, 18.08.2020, 21 Uhr

Ort: Estadio da Luz (Lissabon)

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

20.00 Uhr: Die Aufstellung sind da. So gehen es die Teams in einer Stunde an:

16.55 Uhr: Übrigens: Die Begegnung am Abend ist nicht das erste Aufeinandertreffen der Klubs. Bereits im Jahr 2014 trafen Leipzig und Paris aufeinander – allerdings im Rahmen eines Testspiels. Der damalige Zweitligist gewann das Heimspiel mit 4:2 gegen die Stars aus der französischen Hauptstadt. Heute wird PSG aber wohl ein paar Prozent drauflegen.

14.43 Uhr: Die Form, in sofern diese bei den ewigen Unterbrechungen überhaupt eine Rolle spielt, spricht für die Franzosen. Neun Spiele in Folge haben die Franzosen gewonnen. Bei Leipzig lief gerade der Saisonabschluss in der Bundesliga holprig. Auch im Test vor der Champions-League gegen Wolfsburg gab es nur ein Unentschieden.

12:22 Uhr: Es ist auch das Duell der deutschen Trainer. Thomas Tuchel trifft auf Julian Nagelsmann. Welcher der beiden kann sich mit seinem Team durchsetzen?

Dienstag, 18. August, 7.33 Uhr: Einen schönen Guten Morgen. Matchday für den ersten deutschen Vertreter im Halbfinale. Macht Leipzig den ersten Schritt für ein deutsch-deutsches Finale?

15.38 Uhr: Paris Saint-Germain wurde in einer Gruppe mit Real Madrid, Galatasaray Istanbul und dem FC Brügge souverän Erster. Im Achtelfinale lieferte PSG sich ein packendes Duell mit Borussia Dortmund. Das Hinspiel verlor Paris beim BVB mit 1:2. Im Rückspiel setzte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel sich mit 2:0 durch. Im Viertelfinale folgte dann ein 2:1 gegen Bergamo – mit zwei Treffern in den Schlussminuten.

11.54 Uhr: Die Leipziger setzten sich in der Gruppenphase gegen Benfica Lissabon, Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg durch. Im Achtelfinale gewann Leipzig dann 1:0 und 3:0 gegen Tottenham Hotspur. Im Viertelfinale schlug die Nagelsmann-Truppe den spanischen Topclub Atletico Madrid 2:1.

Montag, 17. August, 7.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League! Hier versorgen wir dich mit allen Infos zur Partie.