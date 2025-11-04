Verletzungsschock nach Horror-Foul bei PSG – FC Bayern! Superstars müssen früh runter

Der Champions-League-Dienstag war ein Spieltag voller Top-Matches. An der Spitze stand das Duell zwischen dem FC Bayern und PSG. Der französische Serienmeister traf auf den deutschen Rekordmeister – ein Duell auf Augenhöhe.

In solchen Aufeinandertreffen stehen vor allem die Superstars beider Teams im Fokus. Die Topspieler gehören teilweise zu den Besten der Welt. Doch bereits früh im Spiel kam es zum Schock: Zwei Superstars des Spiels mussten frühzeitig verletzungsbedingt runter.

PSG – FC Bayern: Superstars auf beiden Seiten

Nicht zufällig war es 2022 das Champions-League-Finale. Damals konnte der FC Bayern das Spiel für sich entscheiden. Doch wenn PSG und der FC Bayern gegeneinander antreten, weiß vorher niemand, wer den Sieg erringen wird. Ein Blick auf die Aufstellungen macht es derzeit auch nicht leichter.

Bei beiden Teams lässt sich in der Startelf keine Schwäche erkennen – auf fast jeder Position gehören die Spieler von PSG und dem FC Bayern zu den Besten der Welt. Doch nur einer ist es wirklich: Erst kürzlich wurde der Ballon-d’Or-Sieger gekürt und dieser steht bei PSG unter Vertrag – Ousmane Dembele. Der ehemalige Bundesliga-Spieler stand auch gegen den FC Bayern auf dem Platz – allerdings nur kurz.

Dembele und Hakimi verletzt runter

Erst Ende Oktober kehrte Dembele nach einer Oberschenkelverletzung aufs Spielfeld zurück. In der Ligue 1 spielte er seitdem nie über die vollen 90 Minuten – Dembele sollte langsam wieder eingebunden werden. Gegen den FC Bayern stand er jedoch wieder im Sturmzentrum in der Startelf.

Zunächst schien für Dembele perfekt zu laufen. Nach einer frühen Führung des FC Bayern traf er in der 22. Minute zum vermeintlichen Anschluss. Doch der Franzose stand im Abseits – das Tor wurde daher aberkannt. Als wäre das nicht schon bitter genug, musste Dembele kurz darauf, in der 25. Minute, schon runter. Schnurstracks und mit leerem Blick lief Dembele vom Platz und eilte direkt in die Kabine. Kang-In Lee kam für ihn auf den Platz. Ein bitterer Abend für den amtierenden Ballon-d’Or-Sieger. Doch das war es noch nicht! Auch Achraf Hakimi musste bei PSG nach einem üblen Foul von Luis Diaz unter Tränen verletzt ausgewechselt werden. Ein bitterer Abend für die PSG-Superstars