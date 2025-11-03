Bei PSG – FC Bayern steht die Entscheidung! UEFA teilt sie offiziell mit

Nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League ist der FC Bayern München glänzend gestartet: 3:1 gegen Chelsea, 5:1 gegen Paphos FC – die Bilanz spricht für sich. Jetzt kommt aber der ultimative Test für den Rekordmeister: PSG – FC Bayern!

Das Team von Vincent Kompany ist beim amtierenden Champions League Sieger zu Gast, der auch in diese Königsklasse wieder souverän gestartet ist. Jetzt hat die UFEA den Schiedsrichter für das Top-Spiel bekannt gegeben.

PSG – Bayern von Mariani geleitet

PSG – FC Bayern: Kaum ein Spiel in Europa bringt so viel Tempo, Technik und spielerische Klasse mit sich. Umso größer ist daher auch der Anspruch an den Schiedsrichter, um solch ein Spiel auf Augenhöhe zu leiten. Getroffen ist die Wahl auf den 43-jährigen Italiener Maurizio Mariani.

+++ FC Bayern: Wirbel um Kompany! FCB-Boss bestätigt Interesse +++

Erfahrung bringt der Unparteiische in der Champions League bereits mit: Seit der Saison 2022/23 pfeift er in der höchsten europäischen Spielklasse und leitete seitdem zwölf Spiele. Luft nach oben bleibt ihm für seine persönliche Karriere aber noch: Weiter als Viertelfinale durfte er bislang in der Champions League noch nicht. Eine gute Chance für ihn, sich in PSG – FC Bayern für Höheres zu beweisen.

Für den FCB ein unbeschriebenes Blatt

Für den FC Bayern und Mariani wird es die erste Begegnung. Der FCB kann bislang auf keinerlei Erfahrungen mit dem Italiener zurückblicken. Anders sieht es für PSG aus, das im vergangenen Jahr bereits einmal auf Mariani getroffen sind – und das mit einem glücklichen Ende. Das Viertelfinal-Hinspiel gegen Aston Villa, das Luis Enriques Team mit 3:1 für sich entschied, wurde von Mariani geleitet.

Hier mehr News für dich:

Während PSG bereits ein Erfolgserlebnis unter Mariani feiern konnte, kann der FC Bayern auf keine Statistik mit dem Schiedsrichter zurückblicken. So oder so sollte der Unparteiische vor solch einem Duell aber nicht im Vordergrund stehen. Es bleibt zu hoffen, dass am Ende die Spieler auf dem Platz über den Ausgang des Spiels entscheiden – und der Schiedsrichter nicht im Mittelpunkt der Diskussionen steht.