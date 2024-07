Portugal – Slowenien: Fans platzt endgültig der Kragen – „Erschreckend“

Stell dir vor, das Achtelfinale der EM läuft – aber die Fans sind genervt. Nachdem das Turnier auf deutschem Boden so furios gestartet war, nimmt die Qualität der Spiele für das Gefühl der Zuschauer immer weiter ab. Auch Portugal – Slowenien bildete da keine Ausnahme.

An einem Tag, an dem sich die Franzosen zu ihrem erst dritten Turniertor geduselt hatten (hier mehr dazu lesen), lieferten auch Portugal und Slowenien einen müden Kick. Die neue Realität der EM? Die Hoffnungen ruhen jetzt auf Spanien, Österreich – und Deutschland.

Portugal – Slowenien: Müder Kick

Die Rollen waren vor diesem Achtelfinale wie so oft bisher klar verteilt. Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo gingen als Favorit in die Partie. Die Slowenen hingegen nahmen erstmals an einem EM-K.O.-Spiel teil und waren entsprechend nur der Außenseiter.

Und so stellte sich die Partie erwartbar dar. Portugal hatte viel den Ball, suchte nach Chancen, während Slowenien kompakt stand. Doch weil sehr oft kein Durchkommen war, verflachte das Spiel zusehends. Es entwickelte sich eine Partie ohne viele Höhepunkte, dafür ein müder Kick mit viel Quergeschiebe – und das nicht zum ersten Mal während der Achtelfinals.

Achtelfinals lassen zu wünschen übrig

Schon wenige Stunden zuvor hatten sich Frankreich und Belgien über 90 Minuten gemüht, einen Sieger erst fünf Minuten vor Schluss per Eigentor ermittelt. Noch einen Tag früher wären die Engländer nach einer erschreckend schwachen Partie beinahe an der Slowakei gescheitert. Und vom amtierenden Europameister Italien, das gegen die Schweiz ausschied, will man gar nicht erst sprechen.

Nachdem die Europameisterschaft mit furiosen Spielen gestartet war, nimmt die Qualität ausgerechnet jetzt, wo nur noch die besten Teams dabei sind, rapide ab. Das sorgt bei vielen Zuschauern für Missmut.

„Das ist erschreckend langweilig.“

„Alter, was sind denn das heute für Spiele? Okay, ich mach nebenbei etwas Musik.“

„Das zweite Gurkenspiel heute. Irgendwie war die spielerische Qualität in der Vorrunde höher.“

„Sollte Portugal weiterkommen, wird’s es gegen Frankreich das nächste Kackspiel.“

„Auch nicht schön, dass man heute bei #EURO2014 zwei solche öden Kicks geboten bekommt.“

„Ich danke den heutigen Mannschaften, meine Schlafstörungen sind wie weggeblasen, ich könnte mich postwendend in den Winterschlaf begeben.“

„Warum kann nicht immer Anfang der Gruppenphase sein?“

Portugal und Slowenien können nicht überzeugen

Den Missmut konnten die Portugiesen und Slowenen nicht verfliegen lassen. Einzig Hoffnung machten bisher Deutschland und Spanien – und ausgerechnet die treffen jetzt schon im Viertelfinale aufeinander. Aber auch die Österreicher, die in der Vorrunde so furios spielten, sind noch dabei.