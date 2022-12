Portugal – Schweiz beginnt mit Paukenschlag! Fans liegen sich sofort in den Haaren

Damit hatten die wenigsten gerechnet. Über Portugal – Schweiz wurde schon diskutiert, bevor das WM-Spiel überhaupt begonnen hatte. Der Grund: Cristiano Ronaldo fehlte in der Startelf.

Trainer Fernando Santos setzte seinen Superstar eiskalt auf die Bank. Nach der Auswechslung gegen Südkorea war diese Nachricht vor Portugal – Schweiz für CR7 der nächste Nackenschlag.

Portugal – Schweiz: Cristiano Ronaldo auf die Bank verbannt

Mit einem Elfmeter-Treffer im ersten Spiel hatte Cristiano Ronaldo das vielleicht entscheidende Tor-Duell mit Konkurrent Lionel Messi eröffnet. In der vielleicht letzten Weltmeisterschaft der beiden Superstars wird die Frage geklärt: Wer hat am Ende mehr WM-Tore erzielt. Messi zog prompt vorbei, traf in seinen vier Spielen für Argentinien dreimal.

Ein Konter ist für Cristiano Ronaldo im Achtelfinale jedoch erstmal nicht drin. Denn Portugal-Trainer Santos sorgte für einen Hammer und setzte CR7 auf die Bank. Schon gegen Südkorea (1:2) wurde er nach 68 Minuten ausgewechselt – es hatte ihm gar nicht gefallen. Man kann sich vorstellen, was er nun von der Trainerentscheidung vor Portugal – Schweiz hält.

Fans diskutieren hitzig

In all seinen bisher 20 WM-Spielen startete Ronaldo. Jetzt muss er erstmals den bitteren Gang auf die Bank gehen. Unter den Fußballfans bricht nach Bekanntwerden der Entscheidung sofort eine Diskussion aus. CR7-Jünger und -Hasser liegen sich wieder im Clinch. Ist die Entscheidung nach schwachen Auftritten gegen Uruguay und Südkorea richtig oder Majestätsbeleidigung?

„Jetzt hat Portugal eine realistische Chance.“

„Mein Held Ronaldo auf der Bank. Unmöglich!“

„Damit ist Portugals Niederlage besiegelt.“

„Dieser Typ ist einfach erledigt.“

Cristiano Ronaldo ereilt offenbar das gleiche Schicksal wie bei Manchester United. Dort startete er ebenfalls als unangefochtene Stammkraft und als Leader – wurde nach dürftigen Leistungen aber zum Bankdrücker. Schließlich wurde der Vertrag aufgelöst. Wandert der fünfmalige Ballon d’Or-Gewinner nun auch bei der WM 2022 dauerhaft auf die Bank, könnte das für das nächste Beben sorgen: Den Ronaldo-Rücktritt aus Portugals Selecao.