Penis-Eklat in der zweiten englischen Liga! Das könnte jetzt Folgen haben.

Penis-Eklat in England: Fußball-Fans können nicht glauben, was sie da sehen – „verrückte Sch****“

Was war denn das für eine Aktion?! Zuschauer des englischen Fußball-Fans konnten nicht glauben, was sie da im TV zu sehen bekamen: Bei einem Zweitliga-Spiel fasste der Verteidiger Darnell Fisher seinem Gegenspieler plötzlich an den Penis – und das gleich mehrfach!

Die Szene entwickelte sich zu einem großen Aufreger – und könnte jetzt ein Nachspiel haben.

Penis-Eklat in England: Kuriose Szene könnte Nachspiel haben

In einem TV-Ausschnitt ist zu sehen, wie Fisher seinem Gegenspieler Callum Paterson beim Spiel am Samstag gleich zweimal offenbar absichtlich in den Schritt fasst. Wollte der Rechtsverteidiger von Preston North End den Offensivmann von Sheffield Wednesday damit etwa provozieren?

Die Fans in den sozialen Medien reagierten fassungslos, einige sprachen sogar konkret von sexueller Belästigung.

Twitter-Reaktionen:

„Was für eine verrückte Sch****, die da vor sich geht.“

„Absolut nicht in Ordnung.“

„Das ist ein sexueller Übergriff.“

„Ich bin sicher, dass dort eine Menge verbaler Querelen stattgefunden haben, aber irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen.“

„Das wird zu einer regelmäßigen Sache im Sport und ich verstehe es wirklich nicht!“

Britische Medien berichten, dass sich nun der englische Fußballverband „FA“ mit der Attacke befassen will. Dazu soll zunächst der Schiedsrichter der Partie, David Webb, angehört werden. Dieser hatte die Szene während des Spiels nicht geahndet. Aus den TV-Bilder wird nicht klar, ob der Unparteiische einen guten Blick auf den Vorfall hatte.

Auch ist unklar, welche Worte vor oder währende der Aktion zwischen den Beteiligten gewechselt wurden. So oder so: Der Übergriff wird wohl aller Voraussicht nach ein Nachspiel für Fisher haben. (the)