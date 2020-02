Pelé: Große Sorge um Fußball-Legende! Die Sportwelt bangt um einen ihrer größten Helden

Er ist fraglos eine der Ikonen des Fußballs – doch nun ist klar: Pelé geht es gar nicht gut. Die Sportwelt macht sich große Sorgen um eine ihrer größten Legenden!

Auslöser sind Aussagen seines Sohnes Edinho. Der berichtet, dass Pelé unter Depressionen leidet. Die sind so schwer, dass der dreimalige Weltmeister kaum noch das Haus verlässt.

Pelé leidet unter Depressionen – „Er ist sehr gebrechlich“

Der Grund für die Depressionen hängt laut Edinho auch mit der gigantischen Karriere des Megastars zusammen. „Er ist sehr gebrechlich, was seine Mobilität angeht, und das lässt ihn in eine Art Depression verfallen“, erklärt der 49-Jährige dem Sportportal „Globoesporte“. „Man muss sich vorstellen: Er war der König und immer eine so beeindruckende Person, und jetzt kann er nicht mehr normal gehen. Daher hat er sich sehr zurückgezogen, es beschämt ihn.“

Pelé, hier im Trikot des FC Santos, gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Foto: imago images/United Archives

Mehrere Hüft-Operationen, Probleme an Wirbelsäule und Knie, Nierensteine – mehrere gesundheitliche Probleme machen Pelé sehr zu schaffen. Besonders eine Operation, bei der ihm im vergangene Jahr eine neue Hüfte eingesetzt wurde, hinterließ Spuren. „Er hatte keine gute Rehabilitation“, erklärt Edinho. Inzwischen sei er auf eine Gehhilfe angewiesen – und dafür schäme er sich sehr.

Pelé gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. In den 1950er und 60er Jahren war er der umjubelte Megastar der beliebtesten Sportart der Welt. Edson Arantes do Nascimento, wie der 79-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, führte Brasilien 1958, 1962 und 1970 zum Weltmeister-Titel.

Mit seinem Verein FC Santos errang er sechsmal die brasilianische Meisterschaft, gewann zweimal die Copa Libertadores und anschließend den Weltpokal.

Spektakulär war zudem sein Wechsel in die USA, wo er gemeinsam mit Franz Beckenbauer 1977 Meister wurde.