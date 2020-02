Ousmane Dembélé fällt lange aus! FC Barcelona hat jetzt DIESE verrückte Option

Bittere News für den FC Barcelona: Ousmane Dembélé fällt für die komplette Rückrunde aus. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Nach der Verletzung von Luis Suarez und Ousmane Dembélé hat der FC Barcelona einen Engpass im Angriff. Doch trotz der abgelaufenen Transferfrist könnte Barca noch einen Ersatz verpflichteten. Aber warum?

Ousmane Dembélé: Ersatz während der Saison?

Es ist der nächste Schock für Barcelona: Ousmane Dembélé musste am hinteren Oberschenkel operiert werden und wird voraussichtlich sechs Monate fehlen. Damit gehen Trainer Quique Setién im Angriff die Optionen aus.

Superstar Luis Suarez wird den Katalanen nach eine Knie-OP noch bis mindestens Mai fehlen. Die einzigen Angreifer im Kader wären damit: Neben Weltfußballer Lionel Messi noch Ansu Fati und Antoine Griezmann.

Ousmane Dembele hat eine lange Krankenakte. Foto: imago images/Jan Huebner

Im Winter war der FC Barcelona kurz davor mit Cedric Bakambu einen Ersatz zu verpflichten. Der 28-Jährige saß bereits im Flieger nach Spanien, doch kurzfristig entschied sich Barca doch gegen einen Transfer.

Seit dem 31.01 ist das Transferfenster in Spanien geschlossen. Bedeutet: Der FC Barcelona kann keinen Ersatz mehr verpflichten. Oder doch?

--------

--------

Es gibt ein Hintertürchen in den Statuten der spanischen Liga. Im Falle einer langwierigen Verletzung kann der FC Barcelona eine Sondergenehmigung beantragen. Genehmigt der Verband den Antrag, dürfte Barca nachlegen.

--------

Dembélés Krankenakte:

Oberschenkelverletzung (2017), Ausfalldauer: 106 Tage

Muskelbündelriss (2018), Ausfalldauer: 26 Tage

Knöchelverletzung (2019), Ausfalldauer: 18 Tage

Oberschenkelverletzung (2019), Ausfalldauer: 78 Tage

Oberschenkelverletzung (2019/20), Ausfalldauer: Seit dem 28.11

--------

Allerdings gilt dabei eine Einschränkung. Barcelona darf nur einen Spieler der gleichen Position – also Angriff – kaufen und er muss vereinslos sein oder in der spanischen Liga spielen. Stellt nun nur die Frage: Wer gibt mitten in der Saison einen Stürmer ab?