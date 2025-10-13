Nach Nordirland – Deutschland erreicht Julian Nagelsmann die Nachricht

Nach Zauber gegen Luxemburg gab es bei Nordirland – Deutschland (1:0) wenig geschenkt. Dafür viele hart geführte Zweikämpfe, wenig Spielfluss und noch weniger Torraumszenen mit echter Gefahr. Dass die deutsche Mannschaft trotz leidenschaftlichem Gegner, der zudem noch durch seine lautstarken Fans angetrieben wurde, bestehen konnte, macht Hoffnung.

Wie wichtig der Sieg bei Nordirland – Deutschland für die DFB-Auswahl im Nachhinein noch ist, zeigt der Blick auf die beiden Gruppengegner, die parallel im Einsatz waren. Kurz nach Abpfiff herrschte auch für Julian Nagelsmann die Gewissheit: Die Slowakei sichert sich, wie erwartbar, drei Punkte gegen Luxemburg (2:0).

DFB punktgleich mit der Slowakei

Ebenso wie die deutsche Mannschaft steht die Slowakei also jetzt mit neun Punkten nach diesem Spieltag da. Dank eines besseren Torverhältnisses behält das Nagelsmann-Team den ersten Platz in der Gruppe A. Ein wichtiges, emotionales Zeichen – auch für die Mannschaft.

Denn das Selbstvertrauen nach dem ersten Spieltag und insbesondere der Niederlage gegen die Slowakei (0:2) war weg. Nach zwei sehr unterschiedlichen, aber dennoch überzeugenden, Auftritten, können die DFB-Akteure wieder mit breiter Brust zu ihren Vereinen reisen.

Euphorie aus Nordirland – Deutschland mitnehmen

Hier wartet direkt wieder der Ligaalltag. Für Nagelsmann gilt es jetzt, die positiven Aspekte aus den Spielen herauszufiltern und für den nächsten Spieltag in der WM-Quali zu konservieren. Denn da entscheidet sich final, wo die deutsche Mannschaft steht.

Neben Luxemburg (14. November) warten ebenfalls die punktgleichen Slowaken (17. November). Die kämpferische Einstellung bei Nordirland – Deutschland hat gepasst. Die muss das DFB-Team in jedem Fall auch Mitte November wieder an den Tag legen.